Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Poder Judiciário

TJES recebe lista com 6 advogados candidatos a vaga de desembargador

A relação foi entregue pela seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), nesta segunda-feira (9)

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 19:00

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 dez 2024 às 19:00
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebeu nesta segunda-feira (9) a lista com os seis nomes que disputam uma vaga de desembargador em cadeira destinada a membros da advocacia. A relação foi entregue pela seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pela própria Corte estadual.
Agora, a lista será apreciada em plenário pelos demais desembargadores do tribunal, que escolherão os três nomes a serem enviados para apreciação do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por indicar quem deverá ser o novo desembargador do TJES.
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A expectativa é que a lista sêxtupla seja votada em sessão do Tribunal Pleno, na próxima quinta-feira (12). A relação é oriunda dos 12 nomes que integraram a lista duodécima, aprovada pela Ordem no dia 7 de novembro.
A cadeira no TJES reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.
TJES recebe lista com 6 advogados candidatos a vaga de desembargador
Veja abaixo os seis candidatos a uma vaga de desembargador do TJES:
  1. Américo Mignone 
  2. Erfen Ribeiro 
  3. Vinicius Santana 
  4. Alexandre Puppim 
  5. Adriano Sant’Anna Pedra 
  6. Sarah Merçon
A vaga, para a qual se inscreveram 23 advogados, atende ao que determina a Constituição Federal. No texto constitucional fica estabelecido que 1/5 das vagas para desembargador da Corte estadual seja reservado ao Ministério Público e à OAB.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Renato Casagrande TJES OAB-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados