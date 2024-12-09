A Gazeta pela própria Corte estadual. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebeu nesta segunda-feira (9) a lista com os seis nomes que disputam uma vaga de desembargador em cadeira destinada a membros da advocacia. A relação foi entregue pela seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES). A informação foi confirmada à reportagem depela própria Corte estadual.

Agora, a lista será apreciada em plenário pelos demais desembargadores do tribunal, que escolherão os três nomes a serem enviados para apreciação do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por indicar quem deverá ser o novo desembargador do TJES.

Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A expectativa é que a lista sêxtupla seja votada em sessão do Tribunal Pleno, na próxima quinta-feira (12). A relação é oriunda dos 12 nomes que integraram a lista duodécima, aprovada pela Ordem no dia 7 de novembro.

A cadeira no TJES reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.

Your browser does not support the audio element. TJES recebe lista com 6 advogados candidatos a vaga de desembargador

Veja abaixo os seis candidatos a uma vaga de desembargador do TJES:

Américo Mignone Erfen Ribeiro Vinicius Santana Alexandre Puppim Adriano Sant’Anna Pedra Sarah Merçon