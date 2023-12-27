A nova Orla de Cariacica está oficialmente inaugurada. A obra, que começou em agosto de 2022, foi entregue à população na tarde desta quarta-feira (27), em evento que atraiu grande público e contou ainda com queima de fogos, show de drones e apresentações musicais do padre Anderson Gomes e da cantora gospel Bruna Olly.

"A entrega dessa obra é um sonho que temos o prazer de concretizar hoje. E vai muito além da geração de emprego, de renda e de turismo e lazer. A nova Orla de Cariacica é a autoestima de um povo vendo seus anseios sendo concretizados", disse o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB).

"Essa entrega mostra que é possível realizar sonhos quando a gente faz parcerias, e essa é uma entre o governo do Estado, a prefeitura, a sociedade de Cariacica e a Assembleia Legislativa. A Orla de Cariacica é a prova de que estamos no caminho certo em parceria com todos os municípios", apontou o governador Renato Casagrande (PSB).

Além da presença de Euclério e de Casagrande, o evento teve ainda a participação do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos). No ato da inauguração, o grupo caminhou, ao lado de aliados políticos, por parte da extensão da orla, até a chegada no palco montado perto da passarela da Avenida Vale do Rio Doce.

Your browser does not support the audio element. Inauguração da Orla de Cariacica atrai grande público; veja fotos

A nova Orla de Cariacica

Situado na região de Porto de Santana, o espaço conta diversas novidades para a população. São três restaurantes com vista panorâmica da orla e ainda ciclovia, passarela suspensa, academia popular e pista de skate.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, as obras de revitalização custaram aproximadamente R$ 34 milhões, sendo R$ 20 milhões oriundos de investimentos do governo do Estado e R$ 14 milhões dos cofres do município.

Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Obras, a nova Orla de Cariacica tem 100% de sua iluminação alimentada por energia solar, que, ao mesmo tempo, é responsável por 40% da eletricidade dos restaurantes.

Inauguração da nova Orla de Cariacica

A entrega da nova área de lazer foi comemorada por moradores de Cariacica e visitantes que compareceram à inauguração. "A obra ficou maravilhosa. Isso traz geração de empregos, cria áreas de lazer e esporte e ainda traz mobilidade para a cidade", disse Tatiana Balbino, moradora do bairro Mucuri.

Para o autônomo Kleber Farias, obras como a da orla proporcionam dinamismo e atratividade ao município. "Sou de Vila Velha, mas trabalhei aqui nessa região por muitos anos e era tudo com aspecto abandonado. Hoje, nós podemos ver um ambiente familiar, bonito e bem cuidado. Espero que a prefeitura invista também na segurança, porque não basta ter um local tão bom quanto esse se não tiver um policiamento de qualidade", destacou.

Durante coletiva de imprensa, Euclério Sampaio afirmou que a administração tem trabalhado para oferecer melhorias em todos os âmbitos para a população. "Temos obras no horizonte e estamos nos movimentando em todas as áreas. Em parceria com o governo do Estado, teremos mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos", ressaltou o prefeito, que ainda confirmou a entrega do novo mercado municipal da cidade em janeiro, bem como o início das obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel , também no primeiro mês de 2024.