Inauguração da Orla de Cariacica atrai grande público; veja fotos

Evento nesta quarta-feira (27) conta com uma série de atrações, como show de drones, queima de fogos e apresentações musicais

A nova Orla de Cariacica está oficialmente inaugurada. A obra, que começou em agosto de 2022, foi entregue à população na tarde desta quarta-feira (27), em evento que atraiu grande público e ainda contará com queima de fogos, show de drones e apresentações musicais de Padre Anderson Gomes e Bruna Olly.

"Essa entrega mostra que é possível realizar sonhos quando a gente faz parcerias, e essa é uma entre o governo do Estado, a prefeitura e a sociedade de Cariacica e a Assembleia Legislativa. A Orla de Cariacica é a prova de que estamos no caminho certo em parceria com todos os municípios", apontou o governador Renato Casagrande (PSB).