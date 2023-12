Campo Grande

Euclério promete para janeiro início das obras de viaduto em Cariacica

Segundo o prefeito, em entrevista à CBN, prefeitura deve finalizar construção do mercado municipal antes do aniversário da cidade

2 min de leitura min de leitura

Rádio CBN Vitória entrevista Euclério Sampaio, Prefeito de Cariacica . (Fernando Madeira)

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), confirmou o início das obras de um viaduto na avenida Rodovia Mário Gurgel, antigo trecho da BR 262 que foi municipalizado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, ele disse que as obras, que estavam inicialmente previstas para começar neste fim de ano, terão início em 14 de janeiro. O viaduto será instalado no acesso ao bairro Campo Grande, entre a entrada do estádio Kleber Andrade e a faculdade Pio XII.

"Depois que municipalizamos já fizemos acessibilidade em toda extensão. Hoje você vê outra avenida, com uma ciclovia, humanizada, com acessibilidade e vamos iniciar as obras físicas do primeiro viaduto dia 15 de janeiro", contou.

O empreendimento, segundo o prefeito, deve custar R$ 50 milhões. O recurso para a construção é do governo do Estado e do município.

Euclério disse que pretende construir, no total, quatro passagens de nível na via, mas a segunda ainda está em fase de captação de recurso.

"Vou fazer um. Mas já pedi para fazer o projeto dos cinco e vamos captar dinheiro. Estamos fazendo por etapas."

Mercado municipal

O prefeito também anunciou a data aproximada da inauguração do mercado municipal de Cariacica. Segundo ele, o terceiro pavimento já está sendo construído e a população vai poder usar o equipamento antes do aniversário da cidade, que é em junho.

No início de dezembro deste ano, a prefeitura publicou que a obra estava com 40% dos trabalhos concluídos. Após finalizada, a estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída.

O local contará com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência e duas praças de alimentação, entre outros espaços. O terreno tem área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, próximo ao Terminal de Itacibá.

"A gente entrega a orla (de Cariacica) dia 27 (de dezembro), dia 15 (de janeiro) começa o viaduto e, antes da festa da cidade, a gente entrega o mercado municipal", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A construção do mercado é parte da estratégia da prefeitura de criar mais polos econômicos na cidade, que hoje em dia fica concentrado na região de Campo Grande.

"Eu pretendo fazer quatro viadutos na cidade, preciso terminar o mercado municipal, preciso fazer mais drenagem, pavimentação, eu preciso melhorar ainda mais a saúde. Eu preciso continuar esse desenvolvimento, esse choque de injeção que a cidade está tendo. Cariacica só tinha um polo de desenvolvimento econômico, que era Campo Grande, hoje estou descentralizando para diversas partes da cidade", apontou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta