Euclério promete para janeiro início das obras de viaduto em Cariacica

Rádio CBN Vitória entrevista Euclério Sampaio, Prefeito de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), confirmou o início das obras de um viaduto na avenida Rodovia Mário Gurgel, antigo trecho da BR 262 que foi municipalizado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, ele disse que as obras, que estavam inicialmente previstas para começar neste fim de ano, terão início em 15 de janeiro. O viaduto será instalado no acesso ao bairro Campo Grande, entre a entrada do estádio Kleber Andrade e a faculdade Pio XII.

"Depois que municipalizamos já fizemos acessibilidade em toda extensão. Hoje você vê outra avenida, com uma ciclovia, humanizada, com acessibilidade e vamos iniciar as obras físicas do primeiro viaduto dia 15 de janeiro", contou.

O empreendimento, segundo o prefeito, deve custar R$ 50 milhões. O recurso para a construção é do governo do Estado e do município.

Euclério disse que pretende construir, no total, quatro passagens de nível na via, mas a segunda ainda está em fase de captação de recurso.

"Vou fazer um. Mas já pedi para fazer o projeto dos cinco e vamos captar dinheiro. Estamos fazendo por etapas."

Mercado municipal

O prefeito também anunciou a data aproximada da inauguração do mercado municipal de Cariacica. Segundo ele, o terceiro pavimento já está sendo construído e a população vai poder usar o equipamento antes do aniversário da cidade, que é em junho.

No início de dezembro deste ano, a prefeitura publicou que a obra estava com 40% dos trabalhos concluídos. Após finalizada, a estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída.

O local contará com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência e duas praças de alimentação, entre outros espaços. O terreno tem área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, próximo ao Terminal de Itacibá.

"A gente entrega a orla (de Cariacica) dia 27 (de dezembro), dia 15 (de janeiro) começa o viaduto e, antes da festa da cidade, a gente entrega o mercado municipal", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A construção do mercado é parte da estratégia da prefeitura de criar mais polos econômicos na cidade, que hoje em dia fica concentrado na região de Campo Grande.