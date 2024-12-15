Bilionária mais jovem do mundo tem megaempresa com forte atuação no ES

Estudante de Psicologia, Lívia Voigt é discreta e reclamou do assédio que recebeu nas redes sociais Crédito: Instagram

Com uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,7 bilhões), a bilionária mais jovem do mundo é a brasileira Lívia Voigt, de apenas 20 anos de idade. A catarinense tem participação minoritária (3,1%) na Weg, fabricante de equipamentos elétricos que tem uma grande unidade em Linhares , no Norte do Espírito Santo. A empresa foi fundada pelo avô dela.

Em Linhares, a Weg, que tem cerca de 3 mil funcionários, está instalada em uma área de 65 mil metros quadrados, mas com perspectiva de crescimento nos próximos anos.

A pouca idade de Lívia não é comum na lista de bilionários da Forbes de 2024 - a idade média é 66 anos. É raro se tornar um bilionário ainda jovem e a grande maioria deles são herdeiros: pela primeira vez desde 2009, todos os bilionários da lista com menos de 30 anos herdaram suas fortunas.

A irmã mais velha de Lívia, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, tem o mesmo patrimônio. As irmãs estão entre os 69 nomes de brasileiros que aparecem na lista de bilionários da revista. Quatro deles têm o sobrenome Voigt.

Estudante de Psicologia, Lívia Voigt é muito discreta, não gosta de aparecer publicamente, mas acabou ficando mais conhecida após a publicação da lista da Forbes. Em rara postagem em seu Instagram , a bilionária reclamou do assédio digital que vem sofrendo.

Planta da Weg em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Weg/Divulgação

“Um dos motivos da minha escolha em Psicologia é por todo esse julgamento precipitado de pessoas que nem me conhecem. Estava realmente disposta em ter uma interação por aqui com vocês, mas sem motivos recebi diversos ataques, e isso é algo com que não quero ter que lidar, pois meus objetivos são outros. A internet não é algo bom para mim. Minha rotina vai se manter normalmente, como sempre foi, no off”, escreveu a herdeira no Instagram.

Atualmente, o brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e dono de uma fortuna de US$ 28 bilhões (R$ 167,3 bilhões).

O italiano Clemente Del Vecchio, de 20 anos, é o segundo mais jovem da lista, com uma fortuna avaliada em US$ 5,2 bilhões (R$ 31,67 bilhões). Ele herdou uma fatia significativa da EssilorLuxottica, fabricante de marcas como Ray-Ban e Oakley.

De acordo com cálculos da Forbes, pouco mais de um terço das 2.781 pessoas na lista bilionários do mundo em 2024 herdou sua riqueza ou parte dela. Entre os setores do qual surge a riqueza dos 10 jovens bilionários, figuram o industrial, mídia e entretenimento.

OS JOVENS BILIONÁRIOS