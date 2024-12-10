Vem aí mais uma secretaria (a 26ª) no governo do Estado

Fachada do Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

O governo do Estado encaminhou projeto de lei complementar para a Assembleia Legislativa criando mais uma pasta, a 26ª da atual gestão: a Secretaria Estadual de Recuperação do Rio Doce (Serd).

Ao todo, serão criados 45 cargos comissionados para a nova estrutura burocrática, e o impacto financeiro em 2025 para o governo, somente com remuneração, será de R$ 4,7 milhões.

“Ainda que haja impacto financeiro na criação de cargos comissionados e funções gratificadas, bem como de um conjunto de gastos necessários para o funcionamento de qualquer unidade administrativa, esse percentual deverá girar em torno de 2% de todo o recurso a receber”, defende o governador Renato Casagrande (PSB) na mensagem que enviou à Assembleia.

Homem observa a lama de rejeitos de minérios no Rio Doce, em Colatina, após o desastre provocado pela Samarco Crédito: Vitor Jubini

Segundo Casagrande, este acordo permitirá ao governo do Estado do ES receber, diretamente, R$ 14,8 bilhões por um período de 20 anos, além de R$ 2,3 bilhões para serem repassados ao governo federal na obra de duplicação e melhorias da BR-262.

Casagrande também destacou que o acordo delega ao Estado uma série de ações a serem executadas, como nas áreas de pesca, infraestrutura, reparação ambiental, saúde, saneamento, recuperação econômica e novos projetos, inclusive com pequeno percentual destinado a diferentes regiões do Espírito Santo, além da própria Bacia do Rio Doce.