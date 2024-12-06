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Leonel Ximenes

Cidade festeira é a mais pacífica do ES: mais de 3 anos sem homicídio

Conheça os oito municípios que estão há mais de um ano sem registro de assassinatos no Espírito Santo

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 03:11

Públicado em 

06 dez 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Encontro da Folia de Reis, em Muqui (ES)
Encontro Nacional de Folia de Reis, em Muqui Crédito: Gabriel Lordêllo
Terra de um rico folclore, da Folia de Reis, do Carnaval do Boi-Pintadinho e de belos casarões em seu Sítio Histórico, Muqui é o município que está há mais tempo sem registro de homicídios no Espírito Santo. O último assassinato ocorrido na pequena cidade do Sul do Estado aconteceu há mais de três anos, no dia 14 de julho de 2021.
Muqui lidera uma lista virtuosa de oito cidades do ES que estão há mais de um ano sem registro de crimes letais intencionais. Fazem parte deste ranking, até o dia 30 de novembro, os municípios de Águia Branca, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Iconha, Mucurici, Santa Leopoldina e Vila Pavão.
A má notícia vem de Ponto Belo, que viu a violência explodir depois de um grande período de paz. A cidade chegou a ficar sete anos sem assassinatos, mas o ciclo foi interrompido em 30 de março deste ano, quando um homem de 38 anos foi baleado e morto durante uma festa de família. Outros dois homicídios foram contabilizados no município do Norte do Estado em 2024, em julho e outubro.
Cidade festeira é a mais pacífica do ES: mais de 3 anos sem homicídio

QUEDA DA VIOLÊNCIA

Em novembro, o Espírito Santo continuou o ritmo de redução de homicídios mês após mês. Neste ano, no acumulado até o dia 30, a queda é de 11,1%. De janeiro a novembro de 2024, foram registrados 790 homicídios dolosos no Estado, contra 889 no mesmo período de 2023.
O recorte do mês de novembro também é positivo para o Estado, sendo registrados 74 homicídios, o menor registro para o mês dos últimos 28 anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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