Encontro Nacional de Folia de Reis, em Muqui Crédito: Gabriel Lordêllo

Terra de um rico folclore, da Folia de Reis, do Carnaval do Boi-Pintadinho e de belos casarões em seu Sítio Histórico, Muqui é o município que está há mais tempo sem registro de homicídios no Espírito Santo. O último assassinato ocorrido na pequena cidade do Sul do Estado aconteceu há mais de três anos, no dia 14 de julho de 2021.

Muqui lidera uma lista virtuosa de oito cidades do ES que estão há mais de um ano sem registro de crimes letais intencionais. Fazem parte deste ranking, até o dia 30 de novembro, os municípios de Águia Branca, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Iconha, Mucurici, Santa Leopoldina e Vila Pavão.

A má notícia vem de Ponto Belo, que viu a violência explodir depois de um grande período de paz. A cidade chegou a ficar sete anos sem assassinatos, mas o ciclo foi interrompido em 30 de março deste ano , quando um homem de 38 anos foi baleado e morto durante uma festa de família. Outros dois homicídios foram contabilizados no município do Norte do Estado em 2024, em julho e outubro.

Your browser does not support the audio element. Cidade festeira é a mais pacífica do ES: mais de 3 anos sem homicídio

QUEDA DA VIOLÊNCIA

Em novembro, o Espírito Santo continuou o ritmo de redução de homicídios mês após mês. Neste ano, no acumulado até o dia 30, a queda é de 11,1%. De janeiro a novembro de 2024, foram registrados 790 homicídios dolosos no Estado, contra 889 no mesmo período de 2023.