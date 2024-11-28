Há 40 anos, 18 homens casados faziam história na Igreja do ES

A primeira turma de diáconos permanentes da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diocese de Cachoeiro

O dia 1º de dezembro ficou para sempre marcado na história da Igreja Católica do Espírito Santo. Nesse dia, há 40 anos, foram ordenados os primeiros diáconos permanentes da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , que foi pioneira também no Estado.

O responsável pela ordenação dos primeiros 18 diáconos permanentes, em 1984, foi dom Luiz Gonzaga Peluso, primeiro bispo da Diocese de Cachoeiro, criada em 1958 pelo papa Pio II. A cerimônia foi realizada na Catedral de São Pedro, na cidade do Sul do Estado, na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.

A Diocese de Cachoeiro diz que esses diáconos ordenados há quatro décadas foram os primeiros da Província Eclesiástica do Espírito Santo (região que reúne as quatro dioceses do ES), e possivelmente do Brasil.

O bispo dom Luiz Gonzaga Peluso ordena os diáconos permanentes, em 1º de dezembro de 1984, na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro

Em Cachoeiro, os diáconos permanentes são formados na Escola Diaconal Santo Estêvão. Atualmente, 88 atuam na diocese cachoeirense. Neste domingo (1º), às 9h, haverá uma missa em ação de graças pela data celebrada pelo bispo dom Fernando Lisboa, na Catedral de São Pedro.

REQUISITOS PARA SER DIÁCONO

Para ser um diácono permanente, o homem tem que ser casado e ter autorização da sua mulher para ser ordenado. Eles não são remunerados pela função e auxiliam os padres na administração dos sacramentos do matrimônio e do batismo e nas celebrações.

Na Arquidiocese de Vitória, os primeiros diáconos permanentes foram ordenados pelo arcebispo dom Luiz Mancilha Vilela, no ano de 2010. Atualmente, 68 diáconos atuam na arquidiocese.

Na Diocese de Colatina, a Escola Diaconal São Filipe iniciou suas atividades no ano de 2009. Atualmente são 10 diáconos que atuam nas paróquias colatinenses. A Diocese de São Mateus não tem diáconos permanentes.

Diferentemente dos permanentes, os diáconos provisórios na Igreja Católica seguem a carreira eclesiástica; esta é a fase, com duração de até um ano, aproximadamente, em que eles estão se preparando para serem ordenados padres.