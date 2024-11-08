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Leonel Ximenes

Novos padres, novos diáconos: bispo faz mudanças em 13 paróquias no ES

A convite do prelado, congregação religiosa vai assumir uma das paróquias a partir de janeiro de 2025

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

08 nov 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dom Paulo Bosi Dal’Bó: “Este processo busca fortalecer a missão e a comunhão em nossa igreja profética e missionária a serviço da vida”
Dom Paulo Bosi Dal’Bó: “Este processo busca fortalecer a missão e a comunhão em nossa igreja profética e missionária a serviço da vida” Crédito: Diocese de São Mateus
O bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal’Bó, anunciou nesta semana novas nomeações e transferências pastorais para atender às necessidades das paróquias e comunidades da diocese. “Este processo busca fortalecer a missão e a comunhão em nossa igreja profética e missionária a serviço da vida”, disse o bispo.
Uma das novidades anunciadas é que, a partir de janeiro de 2025, os padres da congregação Missionários do Sagrado Coração (MSC) vão assumir a Paróquia São João Evangelista, em Pinheiros.
Os religiosos missionários foram convidados pelo prelado a atuar na diocese do Norte do Estado, assim como outras congregações que ainda não responderam ao convite.

NOMEAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

  • Paróquia São Francisco de Assis (Barra de São Francisco): padre Fabiano Marchesini (pároco);
  • Paróquia São Francisco de Assis (Barra de São Francisco): padre Elder Malovini Miossi (vigário paroquial);
  • Paróquia São José (Águia Branca): padre Belmiro Onhezorge (pároco);
  • Paróquia São Mateus (São Mateus): padre Patric da Silva Wanderley (pároco);
  • Paróquia São Mateus (São Mateus): padre Dener Evangelista Barbosa de Sales (vigário paroquial);
  • Paróquia São João Batista (Braço do Rio): padre Edivaldo Luis Klipel (pároco);
  • Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Conceição da Barra): padre Aldir Roque Lóss (pároco);
  • Paróquia Santo Antônio (São Mateus): padre José Martins Ferreira (administrador paroquial);
  • Paróquia Santo Antônio  (São Mateus): padre Jaymir Bada (vigário paroquial);
  • Paróquia Santa Rita de Cássia (Nova Venécia): padre Welington Cristiano da Silva  (administrador paroquial);
  •  Paróquia Arcanjo São Gabriel (São Gabriel da Palha): padre Magno Nogueira Pereira (vigário paroquial);
  • Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Imaculado Coração de Maria (Montanha/Vinhático): padre Jairo Sampaio (vigário paroquial);
  • Paróquia São Cipriano (Jaguaré): padre Moacir Pinto (vigário paroquial);
  • Paróquia São José Operário (Ecoporanga): Cosme da Rocha (diácono);
  • Paróquia São Marcos (Nova Venécia): Daniel Sousa Begamim (diácono);
  • Secretariado Diocesano de Pastoral:  padre Dener Evangelista Barbosa de Sales (coordenador);
  • Paróquia São João Evangelista (Pinheiros); será administrada pelos Missionários do Sagrado Coração (MSC).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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