Novos padres, novos diáconos: bispo faz mudanças em 13 paróquias no ES

NOMEAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
- Paróquia São Francisco de Assis (Barra de São Francisco): padre Fabiano Marchesini (pároco);
- Paróquia São Francisco de Assis (Barra de São Francisco): padre Elder Malovini Miossi (vigário paroquial);
- Paróquia São José (Águia Branca): padre Belmiro Onhezorge (pároco);
- Paróquia São Mateus (São Mateus): padre Patric da Silva Wanderley (pároco);
- Paróquia São Mateus (São Mateus): padre Dener Evangelista Barbosa de Sales (vigário paroquial);
- Paróquia São João Batista (Braço do Rio): padre Edivaldo Luis Klipel (pároco);
- Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Conceição da Barra): padre Aldir Roque Lóss (pároco);
- Paróquia Santo Antônio (São Mateus): padre José Martins Ferreira (administrador paroquial);
- Paróquia Santo Antônio (São Mateus): padre Jaymir Bada (vigário paroquial);
- Paróquia Santa Rita de Cássia (Nova Venécia): padre Welington Cristiano da Silva (administrador paroquial);
- Paróquia Arcanjo São Gabriel (São Gabriel da Palha): padre Magno Nogueira Pereira (vigário paroquial);
- Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Imaculado Coração de Maria (Montanha/Vinhático): padre Jairo Sampaio (vigário paroquial);
- Paróquia São Cipriano (Jaguaré): padre Moacir Pinto (vigário paroquial);
- Paróquia São José Operário (Ecoporanga): Cosme da Rocha (diácono);
- Paróquia São Marcos (Nova Venécia): Daniel Sousa Begamim (diácono);
- Secretariado Diocesano de Pastoral: padre Dener Evangelista Barbosa de Sales (coordenador);
- Paróquia São João Evangelista (Pinheiros); será administrada pelos Missionários do Sagrado Coração (MSC).