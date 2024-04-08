“É preciso nos preocupar com os padres que não falam dos pobres”

Padre Vitor Noronha: opção preferencial pelos pobres Crédito: Reprodução do YouTube

Como já é tradição nas manhãs de segunda-feira da Festa da Penha , a Missa das Pastorais, celebrada hoje (8) no campinho do Convento, foi marcada por uma homilia com forte conteúdo teológico inspirado na Doutrina Social da Igreja.

O jovem padre Vitor Noronha, de Cariacica, que presidiu a celebração, deu um recado direto aos sacerdotes que, segundo ele, não fizeram a “conversão cristológica: “Não é possível aderir verdadeiramente a Cristo sem assumir a sua opção fundamental, a opção preferencial pelos pobres”.

Em seguida, padre Vitor, que no início da sua homilia disse que estava presidindo a missa das Pastorais Sociais por delegação e “generosidade” do padre Kelder Brandão, vigário Episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, criticou os sacerdotes que são indiferentes aos pobres

Os fiéis na Missa das Pastorais Sociais no campinho do Convento da Penha Crédito: Maria da Luz Fernandes

“Se hoje se olha com olhares de condenação para os padres que falam dos pobres, é preciso sim nos preocuparmos com os padres que não falam deles, porque ainda não pregam o Evangelho em sua inteireza”, refletiu.

"Parece que o verdadeiro crime é ser pobre. Não é crime matar, estuprar ou defraudar, ao menos quando se é rico, quando se tem o ‘rei na barriga’. Isso fica explícito quando olhamos para as cadeias, quase todos pretos, pobres, moradores de periferia e com baixa escolaridade" Padre Vitor Noronha - Em sua homilia na Missa das Pastorais Sociais

Prosseguindo, Vitor Noronha aprofundou as críticas a esses sacerdotes: “Podem estar pregando autoajuda, podem estar pregando um outro deus, mas o Deus revelado em Cristo Jesus, não. Se hoje se olha com preconceito para os leigos que atuam pelos pobres, sob a acusação de falta de espiritualidade, devemos sim questionar que espiritualidade é essa de quem é indiferente aos pobres. Não conhecem a Deus”.

Egresso do movimento estudantil, Vitor Noronha deixou os estudos acadêmicos para seguir sua vocação religiosa. Identificado com a Teologia da Libertação, ordenou-se padre e coordenava a Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória e era pároco em Itaquari (Cariacica), mas se afastou para fazer doutorado na Faculdade Jesuíta (Faje), em Belo Horizonte (MG)