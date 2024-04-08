“É preciso nos preocupar com os padres que não falam dos pobres”

Como já é tradição nas manhãs de segunda-feira da Festa da Penha
, a Missa das Pastorais, celebrada hoje (8) no campinho do Convento, foi marcada por uma homilia com forte conteúdo teológico inspirado na Doutrina Social da Igreja.
O jovem padre Vitor Noronha, de Cariacica, que presidiu a celebração, deu um recado direto aos sacerdotes que, segundo ele, não fizeram a “conversão cristológica: “Não é possível aderir verdadeiramente a Cristo sem assumir a sua opção fundamental, a opção preferencial pelos pobres”.
Em seguida, padre Vitor, que no início da sua homilia disse que estava presidindo a missa das Pastorais Sociais por delegação e “generosidade” do padre Kelder Brandão, vigário Episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, criticou os sacerdotes que são indiferentes aos pobres
“Se hoje se olha com olhares de condenação para os padres que falam dos pobres, é preciso sim nos preocuparmos com os padres que não falam deles, porque ainda não pregam o Evangelho em sua inteireza”, refletiu.
Prosseguindo, Vitor Noronha aprofundou as críticas a esses sacerdotes: “Podem estar pregando autoajuda, podem estar pregando um outro deus, mas o Deus revelado em Cristo Jesus, não. Se hoje se olha com preconceito para os leigos que atuam pelos pobres, sob a acusação de falta de espiritualidade, devemos sim questionar que espiritualidade é essa de quem é indiferente aos pobres. Não conhecem a Deus”.
Pelo seu reconhecido trabalho social nas periferias da Grande Vitória e pela sua ação pastoral alinhada com os pobres, teve a honra de presidir a missa das Pastorais Sociais no dia de Nossa Senhora da Penha. O que não é pouco para um jovem sacerdote de luta.