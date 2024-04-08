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Leonel Ximenes

“É preciso nos preocupar com os padres que não falam dos pobres”

Sacerdote que presidiu a Missa das Pastorais Sociais, no campinho do Convento da Penha, mandou recados com forte conteúdo político-social em sua homilia

Públicado em 

08 abr 2024 às 12:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Vitor Noronha: opção preferencial pelos pobres
Padre Vitor Noronha: opção preferencial pelos pobres Crédito: Reprodução do YouTube
Como já é tradição nas manhãs de segunda-feira da Festa da Penha, a Missa das Pastorais, celebrada hoje (8) no campinho do Convento, foi marcada por uma homilia com forte conteúdo teológico inspirado na Doutrina Social da Igreja.
O jovem padre Vitor Noronha, de Cariacica, que presidiu a celebração, deu um recado direto aos sacerdotes que, segundo ele, não fizeram a “conversão cristológica: “Não é possível aderir verdadeiramente a Cristo sem assumir a sua opção fundamental, a opção preferencial pelos pobres”.

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Em seguida, padre Vitor, que no início da sua homilia disse que estava presidindo a missa das Pastorais Sociais por delegação e “generosidade” do padre Kelder Brandão, vigário Episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, criticou os sacerdotes que são indiferentes aos pobres
Os fiéis na Missa das Pastorais Sociais no campinho do Convento da Penha
Os fiéis na Missa das Pastorais Sociais no campinho do Convento da Penha Crédito: Maria da Luz Fernandes
“Se hoje se olha com olhares de condenação para os padres que falam dos pobres, é preciso sim nos preocuparmos com os padres que não falam deles, porque ainda não pregam o Evangelho em sua inteireza”, refletiu.
"Parece que o verdadeiro crime é ser pobre. Não é crime matar, estuprar ou defraudar, ao menos quando se é rico, quando se tem o ‘rei na barriga’. Isso fica explícito quando olhamos para as cadeias, quase todos pretos, pobres, moradores de periferia e com baixa escolaridade"
Padre Vitor Noronha - Em sua homilia na Missa das Pastorais Sociais
Prosseguindo, Vitor Noronha aprofundou as críticas a esses sacerdotes: “Podem estar pregando autoajuda, podem estar pregando um outro deus, mas o Deus revelado em Cristo Jesus, não. Se hoje se olha com preconceito para os leigos que atuam pelos pobres, sob a acusação de falta de espiritualidade, devemos sim questionar que espiritualidade é essa de quem é indiferente aos pobres. Não conhecem a Deus”.
Egresso do movimento estudantil, Vitor Noronha deixou os estudos acadêmicos para seguir sua vocação religiosa. Identificado com a Teologia da Libertação, ordenou-se padre e coordenava a Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória e era pároco em Itaquari (Cariacica), mas se afastou para fazer doutorado na Faculdade Jesuíta (Faje), em Belo Horizonte (MG).
Pelo seu reconhecido trabalho social nas periferias da Grande Vitória e pela sua ação pastoral alinhada com os pobres, teve a honra de presidir a missa das Pastorais Sociais no dia de Nossa Senhora da Penha. O que não é pouco para um jovem sacerdote de luta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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