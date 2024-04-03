Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vereador que diz que vai ser padre deixa o partido de Bolsonaro no ES

Parlamentar afirma que vai manter a promessa de deixar a vida pública para entrar no seminário

Públicado em 

03 abr 2024 às 11:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Junior Corrêa
Junior Corrêa, vereador em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução\Instagram
A pouco mais de oito meses do fim do seu mandato, o vereador Júnior Corrêa, de Cachoeiro de Itapemirim, anunciou que está deixando o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ingressar no Novo.
O parlamentar bolsonarista havia afirmado, logo após o Carnaval, que também iria deixar a vida pública, ao final do seu mandato, para ingressar em um seminário e ser padre.
Indagado pela coluna se a nova filiação partidária significa a desistência de ser sacerdote e que ele vai disputar a reeleição ou se candidatar a prefeito de Cachoeiro, Corrêa negou a mudança de rumo.
“Nada disso. Só fui ajudar o partido [o Novo] na montagem da chapa de vereador”, alegou.

Veja Também

Após retiro espiritual, vereador sai da política para ser padre no ES

A coluna insistiu e indagou se a decisão dele de deixar a política ao final do seu mandato está mantida e se continua de pé sua decisão de ser padre. O vereador foi lacônico: “Sim para todas as perguntas”.
Por fim, indagado sobre o motivo de ter trocado o PL pelo Novo e por que fez essa mudança a poucos meses do fim do seu mandato e da sua carreira política, o parlamentar disse. "Para ajudá-los a montar a chapa de vereador. Minha vinda [para o Novo] pode ajudar a dar legitimidade e 'moral' à chapa. Eu fiz isso para deixar um legado", respondeu.
Nos bastidores da política cachoeirense, se comenta que o parlamentar bolsonarista estava insatisfeito com a condução política do PL no Espírito Santo, partido presidido pelo senador Magno Malta.

RENÚNCIA DESCARTADA

A mudança partidária na reta final do seu mandato não é a única surpresa vinda recentemente do parlamentar cachoeirense.
Depois de ter anunciado, em fevereiro, que tinha desistido da vida pública para ser padre, Corrêa afirmou que pretendia se licenciar da sua função de vereador. Entretanto, dias depois, “descobriu” no Regimento Interno da Câmara de Cachoeiro que havia um dispositivo que o impedia de se afastar temporariamente, restando apenas a opção da renúncia. Ato contínuo, Júnior Corrêa renunciou à renúncia.

Atualização

03/04/2024 - 12:05
Após a publicação desta matéria, o vereador respondeu sobre o motivo de ter trocado o PL pelo Novo e por que fez essa mudança a poucos meses do fim do seu mandato e da sua carreira política. O texto foi atualizado.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Padre de 69 anos tem mal súbito e morre em Cariacica

Morre, aos 83, o padre dos discursos e das cartas do Palácio Anchieta

A cidade que o Perim escolheu para abrir mais uma megaloja no ES

O mistério da imagem da santa que resistiu à enchente no ES

Michel Teló fará o show de encerramento da Festa da Penha

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Jair Bolsonaro magno malta novo Câmara de Cachoeiro de Itapemirim pl - Partido Liberal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados