Praia da Costa muda de lugar no ES, diz site nacional de finanças

Cena de verão na Praia da Costa, em Vila velha Crédito: Fernando Madeira

O Seu Crédito Digital, portal que se autodefine como produtor de conteúdo em finanças, com atualizações sobre crédito, cartões de crédito, bancos e fintechs, pode conhecer muito bem o mercado financeiro, mas parece meio perdido quando o assunto é Geografia e Turismo

Em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (23) sobre as praias da Serra , no Espírito Santo, o portal cita a Praia da Costa e a Barra do Jucu, em Vila Velha, como pertencentes ao município mais populoso do do Estado e que nem limite com a cidade canela-verde faz.

E os erros não param por aí. Não se sabe como, mas o site Seu Crédito Digital cita entre as praias do litoral serrano a do Campeche, que fica na parte Sul da ilha de Florianópolis, capital da distante Santa Catarina.

Sobre a Praia da Costa, o portal se arrisca a afirmar que é “a mais tradicional da Serra”. Em relação à Praia do Campeche, Seu Crédito Digital diz que ela é “o destino secreto da Serra”.

E, para finalizar, a publicação cita que a Barra do Sahy, que fica no município de Aracruz , está “localizada na divisa entre Serra e Vila Velha” (sic) - além de a divisa ser entre Estados, as duas cidades citadas não fazem limite entre si.

“Não importa se você está viajando com a família, amigos ou sozinho, o litoral de Serra tem algo especial para todos os gostos. Prepare-se para se encantar com as belezas desse paraíso e aproveite o melhor do Espírito Santo”, conclui a reportagem, que pelo menos aqui acertou.