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Leonel Ximenes

Praia da Costa muda de lugar no ES, diz site nacional de finanças

Portal do mercado financeiro inclui praia até de outro Estado como pertencente a cidade capixaba

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 00:01

Públicado em 

26 dez 2024 às 00:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praia da Costa
Cena de verão na Praia da Costa, em Vila velha Crédito: Fernando Madeira
O Seu Crédito Digital, portal que se autodefine como produtor de conteúdo em finanças, com atualizações sobre crédito, cartões de crédito, bancos e fintechs, pode conhecer muito bem o mercado financeiro, mas parece meio perdido quando o assunto é Geografia e Turismo.
Em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (23) sobre as praias da Serra, no Espírito Santo, o portal cita a Praia da Costa e a Barra do Jucu, em Vila Velha, como pertencentes ao município mais populoso do do Estado e que nem limite com a cidade canela-verde faz.
E os erros não param por aí. Não se sabe como, mas o site Seu Crédito Digital cita entre as praias do litoral serrano a do Campeche, que fica na parte Sul da ilha de Florianópolis, capital da distante Santa Catarina.
Sobre a Praia da Costa, o portal se arrisca a afirmar que é “a mais tradicional da Serra”. Em relação à Praia do Campeche, Seu Crédito Digital diz que ela é “o destino secreto da Serra”.
E, para finalizar, a publicação cita que a Barra do Sahy, que fica no município de Aracruz, está “localizada na divisa entre Serra e Vila Velha” (sic) - além de a divisa ser entre Estados, as duas cidades citadas não fazem limite entre si.
“Não importa se você está viajando com a família, amigos ou sozinho, o litoral de Serra tem algo especial para todos os gostos. Prepare-se para se encantar com as belezas desse paraíso e aproveite o melhor do Espírito Santo”, conclui a reportagem, que pelo menos aqui acertou.
Praia da Costa, Barra do Jucu e Campeche aplaudem. Mas de longe.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Aracruz barra do jucu Praia da Costa Serra Turismo no ES Vila Velha Florianópolis (SC) Turismo
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