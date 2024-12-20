O setor que o Shopping Vitória escolheu para investir R$ 2 milhões em 2025

O atual sistema de videomonitoramento do Shopping Vitória é de 2018 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Local frequentado por cerca de 1 milhão de pessoas mensalmente, o Shopping Vitória é como se fosse uma grande cidade pulsante e que, por isso, exige cuidados especiais com a segurança. E para 2025 uma novidade neste setor: a direção do centro de compras vai investir R$ 2 milhões em câmeras de videomonitoramento mais modernas.

Raphael Brotto, superintendente do shopping, explica que, em 2018, foi trocado todo o parque de monitoramento do centro comercial. Naquela época, o investimento no aparato eletrônico, com a instalação de 550 câmeras, custou R$ 4,5 milhões, mas a direção do empreendimento concluiu que chegou o momento de modernizar o sistema.

“Agora para 2025, está prevista uma reciclagem dessas câmeras com mais R$ 2 milhões de investimento. Em 2018, conseguimos pagar o custo do parque de monitoramento com a economia que foi feita com a redução de homens que a gente precisava ter na segurança porque a nossa tecnologia estava defasada”, explica o superintendente.

Rafael diz que o grande movimento de frequentadores do shopping acabou exigindo a modernização do sistema de segurança. “A preferência do parqueamento é para o mall, por onde passam 1 milhão de pessoas anualmente, mas a gente entendeu que de seis anos para cá persistiram alguns pontos cegos, como nas galerias. Por isso a gente vai completar esses espaços e trazer novas câmeras para substituir as antigas. A tecnologia muda sempre, e de um dia para o outro”, constata

"A sensação de segurança aqui no Shopping Vitória é tão grande que há pessoas que esquecem os vidros dos carros abertos no estacionamento" Raphael Brotto - Superintendente do Shopping Vitória

O executivo afirma que atualmente o Shopping Vitória não convive com problemas de segurança de maior gravidade. O que ocorre muito nos corredores do mall, relata, é a presença de menores pedintes, o que, segundo ele, é um indicador de um problema social.

“Temos um projeto chamado ‘Todos pela Infância’, com duas assistentes sociais que fazem abordagem a essas crianças. Temos uma sala de abrigo e de acolhimento onde a gente faz o cadastro dessa criança para entender a situação social dela. É um projeto que tem apoio de órgãos dos governos municipal e estadual”, explica Rafael Broto, acrescentando que em alguns casos o shopping vai até a casa da família desses menores, para prestar apoio.