Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O setor que o Shopping Vitória escolheu para investir R$ 2 milhões em 2025

Grande movimento de frequentadores do centro comercial exigiu novos investimentos no setor

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 16:49

Públicado em 

20 dez 2024 às 16:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O atual sistema de videomonitoramento do Shopping Vitória é de 2018
O atual sistema de videomonitoramento do Shopping Vitória é de 2018 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Local frequentado por cerca de 1 milhão de pessoas mensalmente, o Shopping Vitória é como se fosse uma grande cidade pulsante e que, por isso, exige cuidados especiais com a segurança. E para 2025 uma novidade neste setor: a direção do centro de compras vai investir R$ 2 milhões em câmeras de videomonitoramento mais modernas.
Raphael Brotto, superintendente do shopping, explica que, em 2018, foi trocado todo o parque de monitoramento do centro comercial. Naquela época, o investimento no aparato eletrônico, com a instalação de 550 câmeras, custou R$ 4,5 milhões, mas a direção do empreendimento concluiu que chegou o momento de modernizar o sistema.
“Agora para 2025, está prevista uma reciclagem dessas câmeras com mais R$ 2 milhões de investimento. Em 2018, conseguimos pagar o custo do parque de monitoramento com a economia que foi feita com a redução de homens que a gente precisava ter na segurança porque a nossa tecnologia estava defasada”, explica o superintendente.
Rafael diz que o grande movimento de frequentadores do shopping acabou exigindo a modernização do sistema de segurança. “A preferência do parqueamento é para o mall, por onde passam 1 milhão de pessoas anualmente, mas a gente entendeu que de seis anos para cá persistiram alguns pontos cegos, como nas galerias. Por isso a gente vai completar esses espaços e trazer novas câmeras para substituir as antigas. A tecnologia muda sempre, e de um dia para o outro”, constata
"A sensação de segurança aqui no Shopping Vitória é tão grande que há pessoas que esquecem os vidros dos carros abertos no estacionamento"
Raphael Brotto - Superintendente do Shopping Vitória
O executivo afirma que atualmente o Shopping Vitória não convive com problemas de segurança de maior gravidade. O que ocorre muito nos corredores do mall, relata, é a presença de menores pedintes, o que, segundo ele, é um indicador de um problema social.
“Temos um projeto chamado ‘Todos pela Infância’, com duas assistentes sociais que fazem abordagem a essas crianças. Temos uma sala de abrigo e de acolhimento onde a gente faz o cadastro dessa criança para entender a situação social dela. É um projeto que tem apoio de órgãos dos governos municipal e estadual”, explica Rafael Broto, acrescentando que em alguns casos o shopping vai até a casa da família desses menores, para prestar apoio.
O superintendente diz que há muito tempo não há registros de assaltos no Shopping Vitória: “Mas a gente ainda vê muitos furtos, pessoas que entram em lojas para pegar objetos como celulares”.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Superferiadão na Serra: 8 dias de descanso, 1 dia de trabalho

Morre, aos 81 anos, o homem que dedicou a vida a estudar o ES

Uber lança duas novas modalidades de transporte em Vitória

Bilionária mais jovem do mundo tem megaempresa com forte atuação no ES

5.227 viagens: a “quarta ponte” já existe entre Vila Velha e Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Shopping Vitória Vitória (ES) Segurança Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados