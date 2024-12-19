Superferiadão na Serra: 8 dias de descanso, 1 dia de trabalho

Um antigo slogan da gestão de um prefeito serrano dizia que “a Serra
não pode parar”. Não podia. Hoje o mais populoso município do Espírito Santo pode se dar ao luxo de conceder aos seus servidores municipais um megadescanso de oito dias em um intervalo de tempo de apenas nove dias.
O período de folga dos servidores públicos da Serra começa neste sábado, 21 de dezembro, prossegue até o dia 26 e é brevemente interrompido na sexta-feira 27, dia de trabalho antes dos dois dias de folga do fim de semana (28 e 29).
E por que tanta folga? É que o prefeito Sérgio Vidigal
(PDT), que está cumprindo seus últimos dias de mandato, decretou ponto facultativo na segunda e terça-feira (23 e 24 de dezembro), período de descanso que antecede dois feriados: o Natal (dia 25) e o Dia do Serrano (quinta 26).
As exceções de praxe são os serviços públicos municipais de urgência e emergência, que funcionarão de acordo com as necessidades de cada área.