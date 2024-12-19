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Leonel Ximenes

Superferiadão na Serra: 8 dias de descanso, 1 dia de trabalho

São quatro dias de fim de semana, dois feriados e dois pontos facultativos

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 16:18

Públicado em 

19 dez 2024 às 16:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitura da Serra
Sede da Prefeitura da Serra, a cidade que agora para Crédito: Ricardo Medeiros
Um antigo slogan da gestão de um prefeito serrano dizia que “a Serra não pode parar”. Não podia. Hoje o mais populoso município do Espírito Santo pode se dar ao luxo de conceder aos seus servidores municipais um megadescanso de oito dias em um intervalo de tempo de apenas nove dias.
O período de folga dos servidores públicos da Serra começa neste sábado, 21 de dezembro, prossegue até o dia 26 e é brevemente interrompido na sexta-feira 27, dia de trabalho antes dos dois dias de folga do fim de semana (28 e 29).
E por que tanta folga? É que o prefeito Sérgio Vidigal (PDT), que está cumprindo seus últimos dias de mandato, decretou ponto facultativo na segunda e terça-feira (23 e 24 de dezembro), período de descanso que antecede dois feriados: o Natal (dia 25) e o Dia do Serrano (quinta 26).
As exceções de praxe são os serviços públicos municipais de urgência e emergência, que funcionarão de acordo com as necessidades de cada área.
A Serra não podia parar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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feriado Natal PDT Sérgio Vidigal Serra servidores fim de ano Prefeitura da Serra
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