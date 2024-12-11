5.227 viagens: a “quarta ponte” já existe entre Vila Velha e Vitória

Bicicletas compartilhadas de Vila Velha Crédito: BikES/Divulgação

Serviço de bicicletas compartilhadas de Vila Velha, o BikES está completando seu primeiro ano de funcionamento. Em dezembro de 2023, o serviço de compartilhamento contava com 11.380 pessoas cadastradas. Um ano depois, esse número saltou para 48.514 usuários. Nos últimos 12 meses, o BikES registrou quase 240 mil viagens, com destaque para as estações de maior movimentação: Praça do Ciclista, Orla Jair de Andrade e Praia da Costa

Para atender à crescente demanda e incentivar ainda mais o uso, a Serttel, empresa que administra o sistema, anunciou recentemente a ampliação da oferta de bicicletas infantis, que agora estão disponíveis nas estações da Praia da Costa e Prainha

Relatório da Serttel também destaca um aumento significativo nas viagens integradas entre Vila Velha e Vitória. A integração do sistema de bicicletas compartilhadas nas duas cidades permite que os ciclistas possam retirar uma bike em uma cidade e devolvê-la na outra.

Em dezembro do ano passado e janeiro deste ano, 926 viagens foram realizadas entre Vila Velha e Vitória. Já em novembro, esse número saltou para 5.227 viagens.

De acordo com Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel, os dados evidenciam o perfil diversificado dos usuários.