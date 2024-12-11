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Leonel Ximenes

5.227 viagens: a “quarta ponte” já existe entre Vila Velha e Vitória

Serviço de bicicletas compartilhadas completa o primeiro ano na cidade canela-verde com números crescentes; integração com a Capital também é um sucesso

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

11 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bicicletas compartilhadas de Vila Velha
Bicicletas compartilhadas de Vila Velha Crédito: BikES/Divulgação
Serviço de bicicletas compartilhadas de Vila Velha, o BikES está completando seu primeiro ano de funcionamento. Em dezembro de 2023, o serviço de compartilhamento contava com 11.380 pessoas cadastradas. Um ano depois, esse número saltou para 48.514 usuários. Nos últimos 12 meses, o BikES registrou quase 240 mil viagens, com destaque para as estações de maior movimentação: Praça do Ciclista, Orla Jair de Andrade e Praia da Costa.
Para atender à crescente demanda e incentivar ainda mais o uso, a Serttel, empresa que administra o sistema, anunciou recentemente a ampliação da oferta de bicicletas infantis, que agora estão disponíveis nas estações da Praia da Costa e Prainha.
Relatório da Serttel também destaca um aumento significativo nas viagens integradas entre Vila Velha e Vitória. A integração do sistema de bicicletas compartilhadas nas duas cidades permite que os ciclistas possam retirar uma bike em uma cidade e devolvê-la na outra.
Em dezembro do ano passado e janeiro deste ano, 926 viagens foram realizadas entre Vila Velha e Vitória. Já em novembro, esse número saltou para 5.227 viagens.
De acordo com Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel, os dados evidenciam o perfil diversificado dos usuários.
“O horário de maior uso é entre 16h e 18h, e a maioria dos usuários tem entre 18 e 35 anos, o que nos leva a entender que essas pessoas muitas vezes estão se deslocando de bicicleta para voltar do trabalho. Além disso, também temos um aumento na demanda aos fins de semana, quando a bicicleta é utilizada principalmente para atividades de lazer”, analisa o gerente da BikES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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