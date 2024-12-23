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Leonel Ximenes

11 anos de pesquisas: nova espécie de árvore frutífera é descoberta no ES

Diferentemente das demais espécies do gênero, que têm em média 7 metros de altura, esta chega a 22 metros de altura e 130 centímetros de circunferência

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

23 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

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A "Duguetia rolimii" dá frutos da mesma família da fruta-do-conde Crédito: Vale/Divulgação
Uma nova espécie de árvore frutífera, com mais de 20 metros de altura, foi descoberta na Reserva Natural Vale, em Linhares. Pesquisadores estudaram elementos como folhas, frutos e flores durante 11 anos para identificar a planta do gênero Duguetia, chamada Duguetia rolimii.
A iniciativa, segundo a Vale, amplia o conhecimento sobre a biodiversidade da Mata Atlântica e reforça a importância das áreas protegidas na conservação da flora brasileira.
A espécie foi descoberta pelos pesquisadores Geovane Siqueira, botânico da Reserva Natural Vale; Márcio Bazante, aluno de pós-graduação e doutorando pela Universidade de Pernambuco; e Paul Maas, professor Ph.D. do Centro de Biodiversidade da Holanda.
Até o momento, só existem dois indivíduos conhecidos desta espécie, ambos na Reserva Natural Vale. Diferentemente das demais espécies do gênero, que têm em média 7 metros de altura, esta chega a 22 metros de altura e 130 centímetros de circunferência. Por esta razão recebeu o nome popular de Ariticum-gigante.
Considerada selvagem, por não ter modificações genéticas, a árvore ganha flores em novembro, enquanto os frutos começam a aparecer em janeiro e a amadurecer em março. A fruta é da mesma família da fruta-do-conde.
“Desde 2013 foram coletados frutos dessa árvore para estudo, pois acreditava-se ser uma nova espécie para a ciência. Entretanto, para levantamento mais detalhado e confirmação se era nova ou não a espécie, foi necessária a coleta de amostras de flores, o que aconteceu em parceria com pesquisadores de diversas instituições, com apoio do herbário da Reserva Natural Vale. Pretendemos continuar a pesquisa em ecologia”, afirma Geovane Siqueira.
Desde a criação do herbário da Reserva Natural Vale, já foram descobertas mais de 100 espécies novas para a flora do Brasil. 

HOMENAGEM E CONSERVAÇÃO

O nome específico da espécie, “rolimii”, é uma homenagem ao professor e Dr. Samir G. Rolim, pesquisador brasileiro que fez contribuições significativas para o conhecimento da biodiversidade da Mata Atlântica. Em 2016, Rolim e seus colaboradores publicaram o livro “Floresta Atlântica de Tabuleiro: diversidade e endemismo na Reserva Natural Vale”, que destaca a biodiversidade e a pesquisa na reserva.

A RESERVA NATURAL

Com aproximadamente 23 mil hectares, a Reserva Natural Vale é uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do país. A área contribui para a conservação da floresta de tabuleiro, uma das formações mais ameaçadas do bioma.
O local abriga atividades de sensibilização ambiental, projetos de uso sustentável de recursos naturais e pesquisas científicas voltadas para a conservação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Linhares Meio Ambiente Árvore Mata Atlântica Reserva Natural Vale
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