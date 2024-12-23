11 anos de pesquisas: nova espécie de árvore frutífera é descoberta no ES

A "Duguetia rolimii" dá frutos da mesma família da fruta-do-conde Crédito: Vale/Divulgação

Duguetia rolimii. Uma nova espécie de árvore frutífera, com mais de 20 metros de altura, foi descoberta na Reserva Natural Vale, em Linhares . Pesquisadores estudaram elementos como folhas, frutos e flores durante 11 anos para identificar a planta do gênero Duguetia, chamada

A iniciativa, segundo a Vale , amplia o conhecimento sobre a biodiversidade da Mata Atlântica e reforça a importância das áreas protegidas na conservação da flora brasileira.

A espécie foi descoberta pelos pesquisadores Geovane Siqueira, botânico da Reserva Natural Vale; Márcio Bazante, aluno de pós-graduação e doutorando pela Universidade de Pernambuco; e Paul Maas, professor Ph.D. do Centro de Biodiversidade da Holanda.

Até o momento, só existem dois indivíduos conhecidos desta espécie, ambos na Reserva Natural Vale. Diferentemente das demais espécies do gênero, que têm em média 7 metros de altura, esta chega a 22 metros de altura e 130 centímetros de circunferência. Por esta razão recebeu o nome popular de Ariticum-gigante.

Considerada selvagem, por não ter modificações genéticas, a árvore ganha flores em novembro, enquanto os frutos começam a aparecer em janeiro e a amadurecer em março. A fruta é da mesma família da fruta-do-conde.

“Desde 2013 foram coletados frutos dessa árvore para estudo, pois acreditava-se ser uma nova espécie para a ciência. Entretanto, para levantamento mais detalhado e confirmação se era nova ou não a espécie, foi necessária a coleta de amostras de flores, o que aconteceu em parceria com pesquisadores de diversas instituições, com apoio do herbário da Reserva Natural Vale. Pretendemos continuar a pesquisa em ecologia”, afirma Geovane Siqueira.

Desde a criação do herbário da Reserva Natural Vale, já foram descobertas mais de 100 espécies novas para a flora do Brasil.

HOMENAGEM E CONSERVAÇÃO

O nome específico da espécie, “rolimii”, é uma homenagem ao professor e Dr. Samir G. Rolim, pesquisador brasileiro que fez contribuições significativas para o conhecimento da biodiversidade da Mata Atlântica. Em 2016, Rolim e seus colaboradores publicaram o livro “Floresta Atlântica de Tabuleiro: diversidade e endemismo na Reserva Natural Vale”, que destaca a biodiversidade e a pesquisa na reserva.

A RESERVA NATURAL

Com aproximadamente 23 mil hectares, a Reserva Natural Vale é uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do país. A área contribui para a conservação da floresta de tabuleiro, uma das formações mais ameaçadas do bioma.