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Leonel Ximenes

Bandeira de cidade capixaba está entre as “diferentonas” do Brasil

Pavilhão, multicolorido e cheio de ícones, destaca os distritos e as principais riquezas do município

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

11 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As nove bandeiras
As nove bandeiras "diferentonas" apontadas pelo perfil “O Mundo e Capitais” Crédito: Instagram
A pacata Alfredo Chaves começou a ser conhecida em todo o Brasil de uma forma inusitada: a cidade do Sul do Espírito Santo está sendo apontada na internet por ter uma das bandeiras mais “diferentonas” do país.
“No Brasil, cada município tem a responsabilidade de criar os próprios símbolos, baseados muitas vezes na história, cultura e economia local. E, para a criatividade, não existem regras”, descreve o perfil “O Mundo e Capitais”, que tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram.
Na postagem, “O Mundo e Capitais” pergunta, de uma forma bem- humorada: “Será que eu tenho seguidores deste município aqui no perfil? Dá um salve aí nos comentários”. O perfil oficial da Prefeitura de Alfredo Chaves não perdeu tempo, publicou um ícone com o dedo indicador levantado e respondeu: “Eu aqui”.

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A página nas redes sociais, que se apresenta como provedora de conteúdo sobre atualidades e dicas de viagens, aponta mais oito cidades brasileiras com bandeiras, vamos dizer, “originais”.
Além de Alfredo Chaves, estão na lista Chapadão do Céu (GO); Morro Agudo de Goiás (GO); Cuitegi (PB); Bom Jardim (PE); Bofete (SP); Anita Garibaldi (SC); Cocal de Telha (PI) e Careiro da Várzea (AM) - sobre esta cidade amazonense, o perfil errou a indicação na imagem, atribuindo a bandeira a um município do Maranhão, mas corrigiu a confirmação nos comentários.
A bandeira de Alfredo Chaves e seus muitos símbolos
A bandeira de Alfredo Chaves e seus muitos símbolos Crédito: Instagram
E o que tem de tão original na bandeira de Alfredo Chaves? Segundo a prefeitura, a estrela (vermelha) maior representa a sede municipal e abaixo vêm relacionados os demais seis distritos do município: Crubixá; Matilde; Ibitiruí; São Bento de Urânia; Sagrada Família e Ribeirão do Cristo.
No alto da bandeira está desenhado em destaque um latão de leite que está conectado, de um lado, à banana, e, de outro, ao café, os principais produtos da agricultura local.
A bandeira multicolorida de Alfredo Chaves foi criada por ato publicado em 17 de novembro de 1964, ano sombrio de instalação da ditadura militar no Brasil. Mas a simpática cidade capixaba - fazendo justiça - não tem culpa por essa barbárie histórica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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