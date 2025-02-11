Bandeira de cidade capixaba está entre as “diferentonas” do Brasil

As nove bandeiras "diferentonas" apontadas pelo perfil “O Mundo e Capitais” Crédito: Instagram

A pacata Alfredo Chaves começou a ser conhecida em todo o Brasil de uma forma inusitada: a cidade do Sul do Espírito Santo está sendo apontada na internet por ter uma das bandeiras mais “diferentonas” do país.

“No Brasil, cada município tem a responsabilidade de criar os próprios símbolos, baseados muitas vezes na história, cultura e economia local. E, para a criatividade, não existem regras”, descreve o perfil “O Mundo e Capitais”, que tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram.

Na postagem, “O Mundo e Capitais” pergunta, de uma forma bem- humorada: “Será que eu tenho seguidores deste município aqui no perfil? Dá um salve aí nos comentários”. O perfil oficial da Prefeitura de Alfredo Chaves não perdeu tempo, publicou um ícone com o dedo indicador levantado e respondeu: “Eu aqui”.

A página nas redes sociais , que se apresenta como provedora de conteúdo sobre atualidades e dicas de viagens, aponta mais oito cidades brasileiras com bandeiras, vamos dizer, “originais”.

Além de Alfredo Chaves, estão na lista Chapadão do Céu (GO); Morro Agudo de Goiás (GO); Cuitegi (PB); Bom Jardim (PE); Bofete (SP); Anita Garibaldi (SC); Cocal de Telha (PI) e Careiro da Várzea (AM) - sobre esta cidade amazonense, o perfil errou a indicação na imagem, atribuindo a bandeira a um município do Maranhão, mas corrigiu a confirmação nos comentários.

A bandeira de Alfredo Chaves e seus muitos símbolos Crédito: Instagram

E o que tem de tão original na bandeira de Alfredo Chaves? Segundo a prefeitura, a estrela (vermelha) maior representa a sede municipal e abaixo vêm relacionados os demais seis distritos do município: Crubixá; Matilde; Ibitiruí; São Bento de Urânia; Sagrada Família e Ribeirão do Cristo.

No alto da bandeira está desenhado em destaque um latão de leite que está conectado, de um lado, à banana, e, de outro, ao café, os principais produtos da agricultura local.