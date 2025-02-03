“Pode criticar a gestão, não o município", diz prefeito capixaba de 26 anos

Hugo Luiz foi eleito com 58% dos votos Crédito: PMAC/Divulgação

O jovem prefeito de Alfredo Chaves , Hugo Luiz (PP), de apenas 26 anos, já se mostra “empolgado” em seu primeiro mês de gestão. Durante o discurso em celebração aos 134 anos de emancipação política do município, no dia 24, ele fez um “chamado” à população.

“O município está acima de qualquer gestão, e todos têm um papel fundamental na sua valorização. Está liberado criticar a gestão, mas não o município. Podem sugerir, reclamar da administração, porque estamos aqui para servir. Mas todos nós temos o compromisso de divulgar positivamente Alfredo Chaves", afirmou o prefeito, o mais jovem do Espírito Santo.

O gestor, eleito com 58% dos votos em outubro, enfatizou que cada cidadão é uma espécie de embaixador natural do município e que a promoção de Alfredo Chaves deve ser um esforço coletivo.

"Esse trabalho ‘formiguinha’ de evidenciarmos o nome de nossa cidade por onde passamos é essencial para o fortalecimento do turismo. A união entre população e prefeitura é a chave para transformarmos Alfredo Chaves em um destino turístico consolidado."