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Leonel Ximenes

“Pode criticar a gestão, não o município", diz prefeito capixaba de 26 anos

Gestor afirmou que cada cidadão é uma espécie de embaixador natural do município

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

03 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hugo Luiz foi eleito com 58% dos votos
Hugo Luiz foi eleito com 58% dos votos Crédito: PMAC/Divulgação
O jovem prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz (PP), de apenas 26 anos, já se mostra “empolgado” em seu primeiro mês de gestão. Durante o discurso em celebração aos 134 anos de emancipação política do município, no dia 24, ele fez um “chamado” à população.
“O município está acima de qualquer gestão, e todos têm um papel fundamental na sua valorização. Está liberado criticar a gestão, mas não o município. Podem sugerir, reclamar da administração, porque estamos aqui para servir. Mas todos nós temos o compromisso de divulgar positivamente Alfredo Chaves", afirmou o prefeito, o mais jovem do Espírito Santo.

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O gestor, eleito com 58% dos votos em outubro, enfatizou que cada cidadão é uma espécie de embaixador natural do município e que a promoção de Alfredo Chaves deve ser um esforço coletivo.
"Esse trabalho ‘formiguinha’ de evidenciarmos o nome de nossa cidade por onde passamos é essencial para o fortalecimento do turismo. A união entre população e prefeitura é a chave para transformarmos Alfredo Chaves em um destino turístico consolidado."
Alguém discorda do prefeito? (dele pode discordar)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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