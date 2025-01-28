Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bolsonaro se inscreve em concurso em São Mateus. Que história é essa?

Candidato está concorrendo a uma vaga para dar aula de Educação Física na prefeitura, sob o regime de designação temporária

Públicado em 

28 jan 2025 às 18:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No site, o nome de Bolsonaro
No site, o nome de Bolsonaro Crédito: Divulgação
Está lá, na lista de inscritos do concurso promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Mateus: Jair Messias Bolsonaro. Sim, um gozador ou, quem sabe, um homônimo do ex-presidente da República está concorrendo a uma vaga para dar aula de Educação Física na prefeitura (cadastro de reserva), sob o regime de designação temporária.
O Bolsonaro em questão informou que nasceu no dia 29 de março de 1995, quando o atual líder da extrema direita do país era apenas um obscuro deputado federal pelo Rio de Janeiro e que nem de longe ostentava a fama e o poder político que tem hoje.
Na ficha de inscrição da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, o Bolsonaro de 29 anos de idade tem o status de “classificação liberada” e obteve o primeiro lugar, na classificação geral, para o concurso de Professor B de Educação Física.
O candidato com nome famoso indicou também que tem habilitação plena em Educação Física, curso de Educação do Campo e registro no Conselho Regional de Educação Física (Crefs).

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em conversa com a coluna, o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Podemos), também se surpreendeu com o fato e disse que, se o candidato tiver informado um nome falso (fake), tudo será descoberto na etapa de validação dos documentos do concurso.
Marcus da Cozivip, prefeito de São Mateus, prometeu acionar a Procuradoria para apurar o caso
Marcus da Cozivip, prefeito de São Mateus, prometeu acionar a Procuradoria para apurar o caso Crédito: Facebook
“No concurso, em tese, o candidato coloca o nome que quiser, mas na etapa de validação dos documentos tudo será esclarecido. De qualquer forma, acionei a Procuradoria da prefeitura para apurar esse caso para que a gente adote as medidas judiciais cabíveis”, disse o prefeito.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Após 17 anos, tradicional restaurante de Vitória é colocado à venda

Festa de 50 anos de padre famoso terá bufê, chope e show pago no ES

Deputado quer escolas sem nudez, erotismo e “atos impróprios” no ES

"Aumento preocupante”: em 24h, cidade no ES lança alertas contra 2 surtos

Prefeito mais jovem do ES aumenta a carga horária dos servidores

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Educação Jair Bolsonaro Rio de Janeiro São Mateus Ex-presidente Prefeitura de São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados