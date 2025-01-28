Bolsonaro se inscreve em concurso em São Mateus. Que história é essa?

No site, o nome de Bolsonaro Crédito: Divulgação

Está lá, na lista de inscritos do concurso promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Mateus: Jair Messias Bolsonaro . Sim, um gozador ou, quem sabe, um homônimo do ex-presidente da República está concorrendo a uma vaga para dar aula de Educação Física na prefeitura (cadastro de reserva), sob o regime de designação temporária.

O Bolsonaro em questão informou que nasceu no dia 29 de março de 1995, quando o atual líder da extrema direita do país era apenas um obscuro deputado federal pelo Rio de Janeiro e que nem de longe ostentava a fama e o poder político que tem hoje.

Na ficha de inscrição da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus , o Bolsonaro de 29 anos de idade tem o status de “classificação liberada” e obteve o primeiro lugar, na classificação geral, para o concurso de Professor B de Educação Física.

O candidato com nome famoso indicou também que tem habilitação plena em Educação Física, curso de Educação do Campo e registro no Conselho Regional de Educação Física (Crefs).

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em conversa com a coluna, o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Podemos), também se surpreendeu com o fato e disse que, se o candidato tiver informado um nome falso (fake), tudo será descoberto na etapa de validação dos documentos do concurso.

Marcus da Cozivip, prefeito de São Mateus, prometeu acionar a Procuradoria para apurar o caso Crédito: Facebook