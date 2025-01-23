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Leonel Ximenes

Deputado quer escolas sem nudez, erotismo e “atos impróprios” no ES

Proibição prevista em projeto de lei se aplica às instituições de ensino público e privado no Espírito Santo

Públicado em 

23 jan 2025 às 18:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Professor em sala de aula
Professor em sala de aula: deputado diz que foco principal é o ensino e o desenvolvimento dos cidadãos Crédito: Freepik
Está nas Comissões de Justiça, Educação e Finanças da Assembleia Legislativa o projeto do deputado Denninho Silva (União Brasil) que proíbe a prática de atos de nudez, exibição de partes íntimas ou performances que contenham gestos eróticos ou de conotação sexual em instituição de ensino, público ou privado, no Espírito Santo.
O projeto considera impróprios os seguintes atos: performances de cunho erótico, sensual ou que atentem contra a moral e os bons costumes; manifestação que envolva retirada ou exibição de peças de roupa de maneira a expor partes íntimas; e condutas que ultrapassem os limites do decoro sob o pretexto de liberdade de expressão.
“O projeto de lei tem como finalidade preservar o ambiente de respeito, decoro e seriedade em instituições de ensino no Estado do Espírito Santo”, defende o parlamentar.
Dennino argumenta que a proposta não viola dispositivos constitucionais: “Embora o direito à liberdade de expressão seja garantido pela Constituição Federal, o exercício desse direito deve ser harmonizado com o princípio do decoro e os valores sociais, especialmente em espaços onde o foco principal é o ensino e o desenvolvimento dos cidadãos”.
Deputado estadual Denninho Silva
Deputado estadual Denninho Silva, o autor do projeto Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Se a matéria for a plenário e aprovada, a proibição se aplica a qualquer evento, aula, palestra ou seminário, independentemente de tema ou disciplina.
O projeto prevê que o descumprimento da lei poderá resultar em advertência formal, multa e até suspensão temporária das atividades. As instituições de ensino deverão afixar avisos informando sobre as condutas proibidas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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