Um caminhão carregado de (graves) irregularidades em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)
flagrou um conjunto formado por caminhão-trator/semirreboque com uma série de irregularidades, na última quinta-feira (16), na BR-101, em Guarapari
. Uma das infrações mais graves constatadas pelos agentes foi o transporte, fora das normas, de 50 chapas de granito. E não ficou só nisso.
O caminhão também apresentava a carga de granito amarrada de forma inadequada, sem cintas horizontais de segurança, seis pneus em condições críticas, motorista com CNH
suspensa e sem Curso Especializado de Transporte de Cargas Indivisíveis (CETCI), primeiro eixo do semirreboque faltando rodas e pneus, semirreboque com licenciamento vencido desde 2023 e cronotacófrago sem disco.
Diante das irregularidades constatadas pela fiscalização da PRF-ES, o veículo foi autuado e retido para a correção das irregularidades, incluindo a necessidade de apresentação de um condutor habilitado.
O motorista também assinou um termo de compromisso de comparecimento a juízo por, supostamente, infringir o art. 132 do Código Penal Brasileiro, que trata de expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente.