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Leonel Ximenes

Um caminhão carregado de (graves) irregularidades em Guarapari

Entre as infrações mais graves flagradas pela PRF na BR 101, estava o transporte, fora das normas, de 50 placas de granito

Públicado em 

20 jan 2025 às 18:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhão com pneus em péssimas condições transportando 50 placas de granito na BR 101-ES
Caminhão com pneus em péssimas condições transportando 50 placas de granito na BR 101-ES Crédito: PRF-ES
Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) flagrou um conjunto formado por caminhão-trator/semirreboque com uma série de irregularidades, na última quinta-feira (16), na BR-101, em Guarapari. Uma das infrações mais graves constatadas pelos agentes foi o transporte, fora das normas, de 50 chapas de granito. E não ficou só nisso.
O caminhão também apresentava a carga de granito amarrada de forma inadequada, sem cintas horizontais de segurança, seis pneus em condições críticas, motorista com CNH suspensa e sem Curso Especializado de Transporte de Cargas Indivisíveis (CETCI), primeiro eixo do semirreboque faltando rodas e pneus, semirreboque com licenciamento vencido desde 2023 e cronotacófrago sem disco.

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Diante das irregularidades constatadas pela fiscalização da PRF-ES, o veículo foi autuado e retido para a correção das irregularidades, incluindo a necessidade de apresentação de um condutor habilitado.
O motorista também assinou um termo de compromisso de comparecimento a juízo por, supostamente, infringir o art. 132 do Código Penal Brasileiro, que trata de expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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