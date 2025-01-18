Cobra venenosa de mais de 1 metro é capturada dentro de clube no ES

A jararacuçu é uma das maiores serpentes do grupo da temida jararaca Crédito: Semam/Linhares

Uma cobra conhecida como jararacuçu, de pouco mais de 1 metro, foi capturada dentro de um clube recreativo de Linhares , na última sexta-feira (10), por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam). Apesar do susto, não houve incidentes envolvendo o animal.

Considerada uma das serpentes mais venenosas do Brasil, a jararacuçu (Bothrops jararacussu), segundo a Prefeitura de Linhares , é a segunda maior serpente do país e alcança até 2 metros de comprimento com coloração dorsal variável entre cinza, rosa, amarelo, marrom ou preto e manchas triangulares marrom-escuras.

Fábio Monteiro Duarte, servidor da Semam, explica que a jararacuçu é uma das maiores serpentes do grupo da temida jararaca. “Por ser de porte grande, consegue inocular muito mais veneno que as outras e, portanto, causar acidentes com consequências muito mais graves, inclusive com casos fatais”, alerta.

Cobra é colocada em caixa de plástico após ser resgatada da área social de um clube de Linhares Crédito: Semam/Linhares

Os técnicos da secretaria orientaram o gerente do clube a instalar barreiras para impedir a entrada de animais peçonhentos na área social da instituição. “Foi sugerido o cercamento com tela e a manutenção da área útil do clube sempre limpa, livre de entulhos ou quaisquer outros materiais que sirvam de esconderijos. Além do contínuo controle de pragas, como roedores que acabam atraindo as serpentes que buscam alimentos”, explicou Fábio.