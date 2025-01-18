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Leonel Ximenes

Cobra venenosa de mais de 1 metro é capturada dentro de clube no ES

Serpente é uma das mais peçonhentas do Brasil e pode alcançar até 2 metros de comprimento

Públicado em 

18 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A jararacuçu é uma das maiores serpentes do grupo da temida jararaca
A jararacuçu é uma das maiores serpentes do grupo da temida jararaca Crédito: Semam/Linhares
Uma cobra conhecida como jararacuçu, de pouco mais de 1 metro, foi capturada dentro de um clube recreativo de Linhares, na última sexta-feira (10), por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam). Apesar do susto, não houve incidentes envolvendo o animal.
Considerada uma das serpentes mais venenosas do Brasil, a jararacuçu (Bothrops jararacussu), segundo a Prefeitura de Linhares, é a segunda maior serpente do país e alcança até 2 metros de comprimento com coloração dorsal variável entre cinza, rosa, amarelo, marrom ou preto e manchas triangulares marrom-escuras.

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Fábio Monteiro Duarte, servidor da Semam, explica que a jararacuçu é uma das maiores serpentes do grupo da temida jararaca. “Por ser de porte grande, consegue inocular muito mais veneno que as outras e, portanto, causar acidentes com consequências muito mais graves, inclusive com casos fatais”, alerta.
Cobra é colocada em caixa de plástico após ser resgatada da área social de um clube de Linhares
Cobra é colocada em caixa de plástico após ser resgatada da área social de um clube de Linhares Crédito: Semam/Linhares
Os técnicos da secretaria orientaram o gerente do clube a instalar barreiras para impedir a entrada de animais peçonhentos na área social da instituição. “Foi sugerido o cercamento com tela e a manutenção da área útil do clube sempre limpa, livre de entulhos ou quaisquer outros materiais que sirvam de esconderijos. Além do contínuo controle de pragas, como roedores que acabam atraindo as serpentes que buscam alimentos”, explicou Fábio.
A serpente foi recolhida e transportada para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens – Cereias em Aracruz. A assessoria da prefeitura não divulgou o nome do clube onde foi encontrada a serpente, apenas revelou que ele fica na sede do município.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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