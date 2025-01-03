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Leonel Ximenes

Leilão em Vitória: não tem Camaro amarelo, mas um caramelo cheio de charme

Veículo fabricado há 44 anos é a grande estrela entre os 66 que a Prefeitura da Capital vai colocar à venda neste mês de janeiro

Públicado em 

03 jan 2025 às 10:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O interior caramelo do Fiat 147 fabricando em 1981
O interior caramelo do Fiat 147 fabricado em 1981 Crédito: PMV
Prefeitura de Vitória inicia o ano com o seu primeiro leilão da temporada. Serão alienados 66 veículos, entre conservados, sucatas aproveitáveis e inservíveis abandonados e removidos para depósito sob a guarda do município.
O destaque fica para o caramelo, um Fiat 147, ano e modelo 1981, cor branca, conservado, principalmente na sua parte interna, com estofado em caramelo, entrando na disputa com valor inicial de R$ 1 mil.
Para os veículos conservados, podem participar pessoas físicas e jurídicas que atendam às condições previstas em edital publicado no Diário Oficial do Município.
O Fiat da cor branca e interior caramelo tem valor inicial de R$ 1 mil no leilão da PMV
O Fiat da cor branca e interior caramelo tem valor inicial de R$ 1 mil no leilão da PMV Crédito: PMV
Já os veículos classificados como sucatas aproveitáveis só poderão ser arrematados por empresas regulares do ramo no comércio de peças usadas, de reciclagem, siderurgia ou fundição. E as sucatas inservíveis por empresas regulares do ramo de siderurgia ou fundição.
O leilão será realizado no dia 28 de janeiro de 2025, a partir de 13h, no portal www.beedz.com.br.
Os interessados poderão vistoriar os veículos no período de 6 a 27 de janeiro, das 13h às 17h (somente dias úteis), devendo o contato ser realizado junto à empresa Gestto para agendamento de visita, com antecedência de 24 horas.
Os veículos estão guardados no Pátio BR Estadia, no Km 266 da BR 101, no bairro Planalto de Carapina, na Serra.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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