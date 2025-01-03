Leilão em Vitória: não tem Camaro amarelo, mas um caramelo cheio de charme

A Prefeitura de Vitória
inicia o ano com o seu primeiro leilão da temporada. Serão alienados 66 veículos, entre conservados, sucatas aproveitáveis e inservíveis abandonados e removidos para depósito sob a guarda do município.
O destaque fica para o caramelo, um Fiat 147, ano e modelo 1981, cor branca, conservado, principalmente na sua parte interna, com estofado em caramelo, entrando na disputa com valor inicial de R$ 1 mil.
Para os veículos conservados, podem participar pessoas físicas e jurídicas que atendam às condições previstas em edital publicado no Diário Oficial do Município.
Já os veículos classificados como sucatas aproveitáveis só poderão ser arrematados por empresas regulares do ramo no comércio de peças usadas, de reciclagem, siderurgia ou fundição. E as sucatas inservíveis por empresas regulares do ramo de siderurgia ou fundição.
O leilão será realizado no dia 28 de janeiro de 2025, a partir de 13h, no portal www.beedz.com.br
.
Os interessados poderão vistoriar os veículos no período de 6 a 27 de janeiro, das 13h às 17h (somente dias úteis), devendo o contato ser realizado junto à empresa Gestto para agendamento de visita, com antecedência de 24 horas.
Os veículos estão guardados no Pátio BR Estadia, no Km 266 da BR 101
, no bairro Planalto de Carapina, na Serra.