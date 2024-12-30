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Leonel Ximenes

Réu, sargento PM recorre à Justiça para receber medalha de honra no ES

Militar responde a processo judicial relacionado à greve da Polícia Militar de 2017

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 03:11

Públicado em 

30 dez 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Honrarias concedidas pela Polícia Militar do ES
Honrarias concedidas pela Polícia Militar do ES Crédito: PMES
Um sargento da Polícia Militar do Espírito Santo recorreu à Justiça e conseguiu uma decisão favorável para receber a medalha “Valor Policial Militar – Bronze”, uma honraria pelos 10 anos de serviço que ele já prestou à corporação.
A honraria não havia sido concedida porque, segundo a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militares do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES), o nome do militar foi contraindicado pelo fato de ele ser réu em um processo judicial relacionado à greve da PM de 2017. Na época, segundo a associação, o Decreto Estadual n.º 1.569-E/1977 proibia a concessão de medalhas a militares que estivessem respondendo a processos judiciais.
Inconformado, o 3º sargento A. F. P. (o nome completo do militar não foi divulgado pela Aspra)) recorreu à Justiça de primeiro grau com o advogado Bruno de Oliveira Santiago, que citou a remoção do impedimento para militares em processo ainda não transitado em julgado, pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Lei Complementar n.º 962/2020) e o Decreto n.º 5059-R/2022.

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Ou seja, a defesa do sargento solicitou à Justiça o pedido de anulação do ato administrativo e a concessão da medalha, por não se ter uma condenação definitiva proferida contra o militar. O juiz deu parecer favorável ao PM. Mesmo após recurso do Estado, a decisão foi mantida e a medalha foi concedida ao sargento, de acordo com a Aspra-ES.
“O tribunal determinou a concessão da medalha, considerando que as novas normas legais eliminaram o critério de ‘processo em curso’ como impeditivo, restringindo a exclusão apenas a policiais militares com sentenças condenatórias transitadas em julgado. A decisão destacou ainda que, em casos similares, outros militares já haviam sido condecorados”, disse o 3º sargento Moraes Dias, diretor jurídico da Aspra-ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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