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Leonel Ximenes

Feliz 2026? Arnaldinho já começou a gritar “Viva o Espírito Santo!”

Apontado como possível candidato a governador, prefeito de Vila Velha agora não se limita a saudar apenas sua cidade

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 18:45

Públicado em 

30 dez 2024 às 18:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arnaldinho Borgo ampliou seu grito de júbilo
Arnaldinho Borgo ampliou seu grito de júbilo Crédito: Instagram
Arnaldinho Borgo (Podemos) parece que está encerrando o ano de 2024 pensando em… 2026. Apontado como possível candidato ao governo do Estado na sucessão de Renato Casagrande (PSB), o prefeito de Vila Velha até acrescentou um novo tempero ao seu tradicional grito de guerra “Viva Vila Velha!”.
Nesta segunda-feira (30), na postagem que fez nas redes sociais sobre os fogos de artifício que serão acionados na cidade na noite do Ano-Novo, o prefeito finalizou o vídeo com um “Viva o Espírito Santo!”, expressão de júbilo mais utilizada até então pelo governador.
No vídeo, o prefeito canela-verde não economiza superlativos e chega a dizer que a equipe responsável pelo show pirotécnico de Vila Velha, na festa da virada do ano, é a mesma de Copacabana, no Rio de Janeiro, cidade que tem o maior réveillon do mundo.
Com a palavra, Arnaldinho: “um dos maiores réveillons do Brasil”; “a virada mais animada de todas”; “o réveillon mais incrível de todos os tempos”...
Por enquanto (por enquanto), Arnaldinho ainda não está gritando “Viva o Brasil!”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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