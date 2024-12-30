Feliz 2026? Arnaldinho já começou a gritar “Viva o Espírito Santo!”

Arnaldinho Borgo
(Podemos) parece que está encerrando o ano de 2024 pensando em… 2026. Apontado como possível candidato ao governo do Estado na sucessão de Renato Casagrande (PSB), o prefeito de Vila Velha até acrescentou um novo tempero ao seu tradicional grito de guerra “Viva Vila Velha!”.
Nesta segunda-feira (30), na postagem que fez nas redes sociais sobre os fogos de artifício que serão acionados na cidade na noite do Ano-Novo, o prefeito finalizou o vídeo com um “Viva o Espírito Santo!”, expressão de júbilo mais utilizada até então pelo governador.
No vídeo, o prefeito canela-verde não economiza superlativos e chega a dizer que a equipe responsável pelo show pirotécnico de Vila Velha, na festa da virada do ano, é a mesma de Copacabana, no Rio de Janeiro, cidade que tem o maior réveillon
do mundo.
Com a palavra, Arnaldinho: “um dos maiores réveillons do Brasil”; “a virada mais animada de todas”; “o réveillon mais incrível de todos os tempos”...
Por enquanto (por enquanto), Arnaldinho ainda não está gritando “Viva o Brasil!”.