Grande rodovia que corta o ES tem o combustível mais caro

Na BR 101, a gasolina, em dezembro, foi comercializada a R$ 6,33, e o etanol a R$ 4,65 Crédito: Freepik

O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) referente ao mês de dezembro de 2024, mostra que a BR 101 segue apresentando o maior preço médio para a gasolina, etanol e ambos os tipos de diesel. O levantamento é feito em comparação com a Régis Bittencourt (São Paulo-Curitiba), Presidente Dutra (São Paulo-Rio) e Fernão Dias (São Paulo-Belo Horizonte), que estão entre as principais rodovias brasileiras.

Na BR 101, rodovia que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e que corta o Espírito Santo, a média para o diesel comum foi encontrada a R$ 6,14, e a do S-10, a R$ 6,25. Já a gasolina , por sua vez, foi comercializada a R$ 6,33, e o etanol a R$ 4,65.

“A BR 101 registrou os preços médios de combustíveis mais caros entre as rodovias verificadas, o que pode ser explicado a partir de alguns fatores, como a maior demanda de fim de ano e maior distância dos grandes centros de refino e distribuição”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Entre as menores médias, o diesel mais barato foi identificado pelo IPTL na Fernão Dias (BR 381): R$ 5,92 de preço médio para o tipo comum, e R$ 6,02 para o S-10. Já a gasolina mais barata foi registrada nas bombas de abastecimento da Presidente Dutra (BR 116), a R$ 6,04.

Os motoristas que passaram pela Régis Bittencourt (BR 116) durante o mês de dezembro encontraram o etanol com a média mais baixa, se comparado às demais rodovias, com valor de R$ 4,12 o litro.

O QUE É O ÍNDICE IPTL