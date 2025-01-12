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Leonel Ximenes

Grande rodovia que corta o ES tem o combustível mais caro

Pesquisa compara a gigantesca BR às rodovias Régis Bittencourt (São Paulo-Curitiba), Presidente Dutra (São Paulo-Rio) e Fernão Dias (São Paulo-Belo Horizonte)

Públicado em 

12 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall
Na BR 101, a gasolina, em dezembro, foi comercializada a R$ 6,33, e o etanol a R$ 4,65 Crédito: Freepik
O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) referente ao mês de dezembro de 2024, mostra que a BR 101 segue apresentando o maior preço médio para a gasolina, etanol e ambos os tipos de diesel. O levantamento é feito em comparação com a Régis Bittencourt (São Paulo-Curitiba), Presidente Dutra (São Paulo-Rio) e Fernão Dias (São Paulo-Belo Horizonte), que estão entre as principais rodovias brasileiras.
Na BR 101, rodovia que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e que corta o Espírito Santo, a média para o diesel comum foi encontrada a R$ 6,14, e a do S-10, a R$ 6,25. Já a gasolina, por sua vez, foi comercializada a R$ 6,33, e o etanol a R$ 4,65.
“A BR 101 registrou os preços médios de combustíveis mais caros entre as rodovias verificadas, o que pode ser explicado a partir de alguns fatores, como a maior demanda de fim de ano e maior distância dos grandes centros de refino e distribuição”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

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Entre as menores médias, o diesel mais barato foi identificado pelo IPTL na Fernão Dias (BR 381): R$ 5,92 de preço médio para o tipo comum, e R$ 6,02 para o S-10. Já a gasolina mais barata foi registrada nas bombas de abastecimento da Presidente Dutra (BR 116), a R$ 6,04.
Os motoristas que passaram pela Régis Bittencourt (BR 116) durante o mês de dezembro encontraram o etanol com a média mais baixa, se comparado às demais rodovias, com valor de R$ 4,12 o litro.

O QUE É O ÍNDICE IPTL

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, marca que administra cerca de 1 milhão de veículos, com média de oito transações por segundo nos postos de combustíveis.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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