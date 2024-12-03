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Leonel Ximenes

No ES, a rodovia por onde o combustível mais caro gosta de viajar

Pesquisa feita em 21 mil postos do país mostra grande diferença no preço médio para a gasolina, o etanol e ambos os tipos de diesel

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 13:38

Públicado em 

03 dez 2024 às 13:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina
Na BR 101, em novembro, a gasolina foi comercializada, em média, a R$ 6,29 Crédito: Pixabay
A BR 101, a rodovia federal que corta o Brasil e o Espírito Santo de Norte a Sul, segue registrando o maior preço médio para a gasolina, o etanol e ambos os tipos de diesel durante o mês de novembro, na comparação com outubro. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços nos postos de combustível de todo o país.
A pesquisa é feita em comparação com a Régis Bittencourt (que liga São Paulo a Curitiba); Presidente Dutra (entre Rio e São Paulo); e Fernão Dias (ligação de São Paulo a Minas Gerais e BH), que estão entre as principais rodovias brasileiras.
A rodovia que passa pelo Espírito Santo é a única dessas grandes rodovias onde o preço médio do litro de diesel comum ultrapassa os R$ 6. “Ademais, o desnível nos valores é significativo: a diferença entre os valores médios da BR 101 e das rodovias com os valores mais baixos alcança R$ 0,57 por litro no caso do etanol e R$ 0,29 por litro para a gasolina”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.
Na BR 101, rodovia de 4.650 quilômetros que começa no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul, a média para o diesel comum foi encontrada a R$ 6,08, e a do S-10, a R$ 6,18. Já a gasolina foi comercializada a R$ 6,29, e o etanol a R$ 4,64.
Entre as menores médias, o diesel mais barato foi identificado pelo IPTL na Fernão Dias (BR 381): R$ 5,87 de preço médio para o tipo comum, e R$ 5,97 para o S-10. Já a gasolina mais barata foi registrada nas bombas de abastecimento da Via Dutra (BR 116), a R$ 6.
Os motoristas que passaram pela Régis Bittencourt (BR 116) durante o mês de novembro encontraram o etanol com a média mais baixa, se comparado às demais rodovias, com valor de R$ 4,07 o litro.

O QUE É O IPTL

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, empresa que faz a gestão de frota de mais de 1 milhão de veículos no Brasil, com uma média de oito transações por segundo nas bombas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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