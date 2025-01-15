Está faltando “alguém” no verão 2025 de Guarapari

Guarapari, o balneário mais famoso do ES Crédito: Marcelo Moryan

Um personagem tradicional não deu as caras no verão 2025 de Guarapari : a falta d'água. Nos primeiros 15 dias de janeiro, auge do período de férias e de ocupação do balneário, a maioria dos moradores e visitantes ainda não tiveram o desprazer de verem suas torneiras secas, como era comum nesta época.

Entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, período crítico para o abastecimento na Cidade-Saúde, o número de registros por falta d 'água teve uma queda de quase 90% em relação aos anos anteriores, segundo a Cesan

Para evitar surpresas, durante a alta temporada de verão, o gabinete da presidência da companhia de abastecimento foi transferido para Guarapari. Segundo Munir Abud, presidente da Cesan, “para dar celeridade às tomadas de decisões e reforçar a proximidade e a eficiência no atendimento à população”.

Ainda de acordo com a Cesan, o balneário mais famoso do Espírito Santo tem cerca de 120 mil habitantes, mas conta com um sistema de abastecimento de água capaz de atender a quase dez vezes a população regular do município.

O sistema só opera em sua capacidade plena no período da alta temporada de verão, quando a população pode ultrapassar 1 milhão de habitantes no réveillon

O volume de água distribuído pela Cesan para Guarapari é sazonal. Ele pode atingir 2,5 bilhões de litros nos meses de dezembro e janeiro, o que equivale a 2,5 milhões de caixas d'água de mil litros, a mais comum utilizada nas residências.

O consumo médio mensal em julho, por exemplo, passa de 7,2 mil litros por imóvel, para 12,5 mil litros por mês na alta temporada em janeiro.