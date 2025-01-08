No ES, a água que salva quem perdeu tudo com o excesso de água

Na manhã desta quarta-feira (8), seguiram para Rio Bananal três caminhões-pipa, com 30 mil litros de água cada, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares.
O grande volume de chuva em Rio Bananal causou o rompimento de uma barragem, forçando a remoção de várias famílias devido à inundação. O abastecimento na cidade também ficou comprometido.
Em Rio Bananal ocorreu um acumulado de chuva de 125,4 milímetros, sendo a cidade do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas.
“Este é um momento de solidariedade e união. O que queremos é levar um pouco de apoio, conforto e estrutura. Esses caminhões, por exemplo, já irão minimizar a falta de abastecimento de água na cidade. Estamos prontos para ajudar no que for preciso”, disse o prefeito de Linhares
, Lucas Scaramussa (Podemos).