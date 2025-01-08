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Leonel Ximenes

No ES, a água que salva quem perdeu tudo com o excesso de água

Prefeitura manda três caminhões-pipa de água potável para socorrer cidade vizinha

Públicado em 

08 jan 2025 às 12:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um dos três caminhões com água potável enviado por Linhares a Rio Bananal
Um dos três caminhões com água potável enviado por Linhares a Rio Bananal Crédito: Pedro Henrique Casteluber
Desde cedo todo mundo aprende que não se deve negar água a ninguém. Ainda mais em uma situação de calamidade. Foi seguindo esse preceito que a Prefeitura de Linhares resolveu doar 90 mil litros de água potável para Rio Bananal, cidade vizinha que foi fortemente impactada pela chuva nesta terça-feira (7).
Na manhã desta quarta-feira (8), seguiram para Rio Bananal três caminhões-pipa, com 30 mil litros de água cada, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares.
O grande volume de chuva em Rio Bananal causou o rompimento de uma barragem, forçando a remoção de várias famílias devido à inundação. O abastecimento na cidade também ficou comprometido.

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Em Rio Bananal ocorreu um acumulado de chuva de 125,4 milímetros, sendo a cidade do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas.
“Este é um momento de solidariedade e união. O que queremos é levar um pouco de apoio, conforto e estrutura. Esses caminhões, por exemplo, já irão minimizar a falta de abastecimento de água na cidade. Estamos prontos para ajudar no que for preciso”, disse o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa (Podemos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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