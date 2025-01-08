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Sistema meteorológico

Por que tanta chuva no ES e até quando o tempo permanecerá instável?

Um grande volume de chuva que atingiu o Estado em um curto período, causando transtornos, como alagamentos, destelhamento e caos no trânsito na Grande Vitória
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:36

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:36

Rio Bananal é a cidade mais afetada pela chuva no Espírito Santo até esta quarta-feira (8)
Rio Bananal é a cidade mais afetada pela chuva no Espírito Santo até esta quarta-feira (8) Crédito: Reprodução
A tempestade que atingiu o Espírito Santo no fim da tarde e na noite de terça-feira (7) pegou os capixabas de surpresa. Havia previsão de chover, segundo institutos de meteorologia, mas chamou a atenção o grande volume de chuva em um curto período, o que causou transtornos, como alagamentosdestelhamento caos no trânsito na Grande Vitória. Mas qual é a causa de tanta chuva no Estado, e até quando o tempo permanecerá instável?
O temporal foi causado pela atuação de um sistema meteorológico, segundo especialista consultada por A Gazeta. A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nas últimas horas. Ainda que o termo indique um linguajar científico e algo incompreensível, o comportamento do sistema meteorológico é algo simples: um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para determinada região onde o Estado capixaba está localizado.
A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Dayse Moraes não descarta que as mudanças climáticas tenham algum efeito na ocorrência da ZCAS, mas ela explica que o sistema é comum e esperado para o verão.
"A Zona de Convergência do Atlântico Sul é algo comum nesta época do ano. O sistema é uma banda de nebulosidade que passa pelo Norte e Centro-Oeste do Brasil e causa chuvas mais fortes. Não chove o dia todo, mas quando intensifica, pode causar transtornos"
Dayse Moares - Meteorologista do Inmet
Conforme explicado pela meteorologista, a zona de convergência tem a função de trazer a chuva para Estados como o Espírito Santo. A atuação da ZCAS não significa, porém, uma diminuição da temperatura. Desde outubro de 2024, quando começou o período chuvoso, esta é a sétima vez que uma Zona de Convergência do Atlântico Sul se estabelece no Brasil. É a primeira ocorrência em 2025, segundo o Inmet.
Um mapa elaborado pelo Inmet aponta a faixa de atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. A figura de cor verde, que se assemelha a uma escada, representa o sistema meteorológico, que passa por Estados como Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.
Atuação de ZCAS afeta o Espírito Santo
Atuação de ZCAS afeta o Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet
As informações do Inmet são corroboradas pela empresa Climatempo e também pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os institutos de meteorologia apontam previsão de chuva em todo o Espírito Santo, inclusive com risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Até quando deve chover forte no Espírito Santo?

O Inmet e a Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o Espírito Santo pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte. Um mapa elaborado pela empresa de meteorologia mostra a cor vermelha escuro em cidades do Estado, onde o volume de chuva pode ultrapassar 200 mm nos próximos dias.
Climatempo indica chuva até domingo no ES
Climatempo indica chuva até domingo no ES Crédito: Reprodução | Climatempo
No Sul do Estado, o volume de chuva pode variar entre 40 e 120 mm. Cidades de Minas Gerais e da Bahia também deve sofrer com chuva forte no período. Conforme a empresa Climatempo, este cenário é "crítico", considerando que o solo já está saturado em várias regiões, o que aumenta os riscos de deslizamentos e alagamentos.
De acordo com Dayse Moares, meteorologista Inmet, todo a região Sudeste do Brasil pode ter chuva forte, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, que estão fora do cenário "crítico" até esta quarta-feira (8). O período chuvoso vai até o mês de março, quando novas ZCAS podem ocorrer no Brasil, afetando o Espírito Santo.

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