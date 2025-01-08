Cena impressionante: tempestade arranca telhado de prédio em Vila Velha

TV Gazeta, esteve no local e mostrou a destruição causada pelo temporal. Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência. A tempestade que atingiu o Espírito Santo , sobretudo a Grande Vitória , causou destruição e prejuízo em muitas cidades entre o fim da tarde a noite de terça-feira (7). Ruas e avenidas ficaram alagadas, casas sofreram com o volume da água e um prédio no bairro Soteco, em Vila Velha , foi destelhado. A chuva forte com ventos intensos levou quase todo o telhado do edifício. Uma vizinha gravava a força da tempestade quando o telhado voou, causando espanto. O repórter Cristian Miranda, da, esteve no local e mostrou a destruição causada pelo temporal. Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência.

Em poucos segundos de vídeo, é possível ver, além do volume de chuva, a força do vento. Carros tinham dificuldade de passar pela rua no momento da tempestade. Após o telhado ter sido levado pela força da chuva, a mulher que gravava chamou atenção para o fato.

"Misericórdia. O telhado do prédio aqui desabou, caiu tudo. Caiu tudo, tudo, tudo, olha só o que está acontecendo, meu Deus do céu" X. - Vizinha que gravou o vídeo

Procurada pela TV Gazeta, a Defesa Civil de Vila Velha informou que as equipes técnicas vão realizar vistorias nas casas destelhadas. Orientou ainda que os moradores saiam da residência se a estrutura estiver oferecendo algum perigo. A recomendação é procurar a casa de um parente ou vizinho até que a casa seja vistoriada.

Como ficou o prédio destelhado após a tempestade em Vila Velha

A chuva que causou transtornos na Grande Vitória havia sido prevista por institutos de meteorologia. O que chamou atenção, no entanto, foi o grande volume de água em um curto período.

De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, foram 92 mm de chuva em Vila Velha no intervalo de 24 horas. O boletim atualizado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (8). O município foi o segundo que mais registrou chuva no intervalo - apenas Rio Bananal registrou maior volume, foram 125 mm.