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Cena impressionante: tempestade arranca telhado de prédio em Vila Velha

Vizinha gravava a força da tempestade quando o telhado voou, causando espanto. Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jan 2025 às 11:08

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 11:08

A tempestade que atingiu o Espírito Santo, sobretudo a Grande Vitória, causou destruição e prejuízo em muitas cidades entre o fim da tarde a noite de terça-feira (7). Ruas e avenidas ficaram alagadas, casas sofreram com o volume da água e um prédio no bairro Soteco, em Vila Velha, foi destelhado. A chuva forte com ventos intensos levou quase todo o telhado do edifício. Uma vizinha gravava a força da tempestade quando o telhado voou, causando espanto. O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local e mostrou a destruição causada pelo temporal. Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência.
Em poucos segundos de vídeo, é possível ver, além do volume de chuva, a força do vento. Carros tinham dificuldade de passar pela rua no momento da tempestade. Após o telhado ter sido levado pela força da chuva, a mulher que gravava chamou atenção para o fato.
"Misericórdia. O telhado do prédio aqui desabou, caiu tudo. Caiu tudo, tudo, tudo, olha só o que está acontecendo, meu Deus do céu"
X. - Vizinha que gravou o vídeo
Procurada pela TV Gazeta, a Defesa Civil de Vila Velha informou que as equipes técnicas vão realizar vistorias nas casas destelhadas. Orientou ainda que os moradores saiam da residência se a estrutura estiver oferecendo algum perigo. A recomendação é procurar a casa de um parente ou vizinho até que a casa seja vistoriada.

Como ficou o prédio destelhado após a tempestade em Vila Velha

A chuva que causou transtornos na Grande Vitória havia sido prevista por institutos de meteorologia. O que chamou atenção, no entanto, foi o grande volume de água em um curto período.
De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, foram 92 mm de chuva em Vila Velha no intervalo de 24 horas. O boletim atualizado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (8). O município foi o segundo que mais registrou chuva no intervalo - apenas Rio Bananal registrou maior volume, foram 125 mm.
Ainda segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, há previsão de chuva forte para quarta (8) e quinta-feira (9). Pessoas que moram em área de risco devem ter atenção redobrada e acionar a Defesa Civil (telefone 199) em caso de urgência.

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