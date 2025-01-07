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Alerta

Defesa Civil estadual dá panorama da chuva no Espírito Santo

Até quinta-feira (9) o Espírito Santo está sob alerta de fortes chuvas, principalmente para as regiões Norte, Noroeste e Nordeste
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

07 jan 2025 às 20:34

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 20:34

Chuva em frente ao Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória
Chuva em frente ao Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo pode esperar mais chuvas intensas até quinta-feira (9) com possibilidade de grande acúmulo de água. As regiões que devem ser mais afetadas são a região Nordeste e Noroeste, com possibilidade de queda entre 90 a 100 milímetros. A informação foi passada pelo coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Gazeta, nesta terça-feira (7).
Ainda conforme o coronel, apesar da indicação de maior precipitação acontecerem nas duas regiões, todo o estado está sob alerta.
“O Centro-Norte tem 40% de chance de ter forte acúmulo, mas tem chuva no estado todo com destaque para amanhã (quarta) e quinta-feira (9) e já vem no último mês com bastante chuva, então o solo está muito fraco. Mas tem expectativa para Serrana e estado todo. Volto a falar que o Sul tem geográfica diferente, já choveu bastante e tem que ter cuidado com o deslocamento de terra e movimento de terra”, indicou Cerqueira.
Em Mimoso do Sul, onde a chuva castigou os moradores em março do ano passado, voltou a sofrer com alagamentos no sábado (4). Assim como em Mimoso, outros locais vem tendo uma frequência e intensidade maiores de precipitações, algo que vem sendo notado por especialistas.
Defesa Civil estadual dá panorama da chuva no Espírito Santo
“A gente vê mundialmente diversas distorções como neve no deserto e vários eventos extremos acontecimento e não poderia ser diferente no Brasil e no Estado. Ano passado, em Mimoso, foi fora do normal, mas de fato, novembro a abril, realmente é período de chuva e o preparamos para esses eventos, mas o que tem acontecido de fato é amplitude e a intensidade e recorrência tem sido maior”, informou o comandante.

Cuidados

Para quem está nas ruas ou em pontos de perigo da Grande Vitória, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros deu algumas dicas. Confira:
  • Ciclistas e pedestres precisam tomar cuidado para não caírem em buracos;
  • Quem mora em áreas de morro e inclinação fique atento a portas empenadas, cercas e postes tortos. Eles podem representar movimentação de terra, que pode levar a deslizamento;
  • Procure abrigo ao perceber perigo.

Chuva nesta terça-feira

A região metropolitana da Grande Vitória enfrentou um temporal que deixou alagada os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Junto da ventania, trovão e raios, alguns pontos tiveram fortes prejuízos, como o tombamento de um ponto de ônibus, queda de energia e trânsito parado.

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