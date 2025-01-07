Muro de unidade de saúde de Vargem Alta desaba com força da chuva

O muro de uma Unidade Básica de Saúde desabou após as chuvas desta terça-feira (7) na comunidade de Vila Maria, localizada no interior de Vargem Alta, no Sul do Estado. De acordo com a prefeitura municipal, a UBS não estava realizando atendimento ao público devido a reparos que estão sendo realizados no local.

As equipes de engenharia do município e da Defesa Civil Municipal foram acionadas e devem atender à ocorrência na manhã de quarta-feira (8). O grande volume de chuvas resultou ainda em algumas ruas alagadas na cidade, mas não foi registrado transbordo do rio e nem famílias desalojadas. Algumas árvores caíram na estrada, mas não houve nenhum prejuízo ou feridos.