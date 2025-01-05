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Temporal

Mimoso do Sul volta a sofrer prejuízos com chuvas intensas

Ventos destelharam casas e inundação do Rio Muqui do Sul atingiu ruas e residências com lama na tarde de sábado (4)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

05 jan 2025 às 11:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 11:51

Chuvas intensas causaram transtornos na cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde de sábado (4). De acordo com a Defesa Civil Municipal, o temporal resultou na enchente do Rio Muqui do Sul, onde o nível da água subiu quase 4 metros de altura, inundando parcialmente o ponto mais baixo da cidade e atingindo imóveis, mas sem danos significativos ou riscos para os moradores.
As equipes de limpeza municipal já foram acionadas para realizar a limpeza da lama nas ruas.

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Além disso, o vendaval resultou em quatro casas destelhadas, galhos caídos e árvores derrubadas, inclusive sobre parte da fiação elétrica. A EDP foi acionada e irá realizar os reparos elétricos na área afetada.
Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o vice-prefeito de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros, afirmou que a prefeitura está realizando projetos para minimizar impactos causados pelas enchentes no município, como a construção de uma barragem de contenção de cheias do Rio Muqui do Sul, construção de caixas secas nas áreas elevadas da cidade para conter as chuvas, e desapropriação e reflorestamento na região do Morro do Cristo, local mais atingido na cidade.

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