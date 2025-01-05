Mimoso do Sul volta a sofrer prejuízos com chuvas intensas

Chuvas intensas causaram transtornos na cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde de sábado (4). De acordo com a Defesa Civil Municipal, o temporal resultou na enchente do Rio Muqui do Sul, onde o nível da água subiu quase 4 metros de altura, inundando parcialmente o ponto mais baixo da cidade e atingindo imóveis, mas sem danos significativos ou riscos para os moradores.

As equipes de limpeza municipal já foram acionadas para realizar a limpeza da lama nas ruas.

Além disso, o vendaval resultou em quatro casas destelhadas, galhos caídos e árvores derrubadas, inclusive sobre parte da fiação elétrica. A EDP foi acionada e irá realizar os reparos elétricos na área afetada.