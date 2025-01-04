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Sem trégua

ES recebe alerta de temporal e ventos fortes em 70 cidades

Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas , segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 jan 2025 às 12:07

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 12:07

Previsão de chuva abrange municípios do ES
Deve chover em todas as regiões do Estado, segundo o Inmet Crédito: Freepik
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um  alerta laranja, com grau de perigo para chuvas intensas para 70 cidades do  Espírito Santo neste sábado (4) até as 10h deste domingo (5). De acordo com o instituto, além da chuva volumosa, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Riscos | Alerta laranja

As cidades sob alerta laranja têm previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale até 10h de domingo (5). Veja os municípios sob alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo 
  7. Anchieta 
  8. Apiacá 
  9. Aracruz 
  10. Atílio Vivácqua 
  11. Baixo Guandu 
  12. Barra de São Francisco 
  13. Bom Jesus do Norte 
  14. Brejetuba 
  15. Cachoeiro de Itapemirim 
  16. Cariacica 
  17. Castelo 
  18. Colatina 
  19. Conceição do Castelo 
  20. Divino de São Lourenço 
  21. Domingos Martins 
  22. Dores do Rio Preto 
  23. Fundão 
  24. Governador Lindenberg 
  25. Guaçuí 
  26. Guarapari 
  27. Ibatiba 
  28. Ibiraçu 
  29. Ibitirama 
  30. Iconha 
  31. Irupi 
  32. Itaguaçu 
  33. Itapemirim 
  34. Itarana 
  35. Iúna 
  36. Jaguaré 
  37. Jerônimo Monteiro 
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra 
  40. Linhares 
  41. Mantenópolis 
  42. Marataízes 
  43. Marechal Floriano 
  44. Marilândia 
  45. Mimoso do Sul 
  46. Muniz Freire 
  47. Muqui 
  48. Nova Venécia 
  49. Pancas 
  50. Piúma 
  51. Presidente Kennedy 
  52. Rio Bananal 
  53. Rio Novo do Sul 
  54. Santa Leopoldina 
  55. Santa Maria de Jetibá 
  56. Santa Teresa 
  57. São Domingos do Norte 
  58. São Gabriel da Palha 
  59. São José do Calçado 
  60. São Mateus 
  61. São Roque do Canaã 
  62. Serra 
  63. Sooretama 
  64. Vargem Alta 
  65. Venda Nova do Imigrante 
  66. Viana 
  67. Vila Pavão 
  68. Vila Valério 
  69. Vila Velha 
  70. Vitória

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Correção

04/01/2025 - 12:27
A versão anterior desta matéria informava que o alerta era para 69 cidades, mas a contagem foi refeita e, na verdade, são 70. Texto e título foram corrigidos.

+ Reportagens 

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