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Cargos de confiança

'Temos que realizar uma exoneração em massa', diz prefeito de Linhares

Lucas Scaramussa apontou que seu antecessor, Bruno Marianelli, nomeou servidor no último dia de mandato. Marianelli diz que não houve pedido para demitir comissionados
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 jan 2025 às 11:03

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 11:03

Lucas Scaramussa (Podemos) eleito prefeito de Linhares nas Eleições 2024
Lucas Scaramussa (Podemos) Crédito: Daniel Bittencourt
O novo prefeito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Lucas Scaramussa (Podemos), revelou que o ex-prefeito Bruno Marianelli não exonerou cerca de 300 cargos comissionados e ainda nomeou outros servidores no último dia de sua gestão. A declaração foi dada na sexta-feira (3), em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória. Com isso, a nova administração "herdou" centenas de servidores em cargos de confiança da gestão anterior.
"A gente encontrou uma situação atípica aqui: os cargos de confiança, que são muitos, não foram exonerados. Temos que realizar uma exoneração em massa desses cargos de confiança, algo necessário. É um volume grande de cargos, e estamos analisando o balanço financeiro para verificar se há saldo orçamentário de recursos ordinários para isso, evitando comprometer a folha de pagamento"
Lucas Scaramussa - Novo prefeito de Linhares 
"Hoje, só na Educação, estamos falando de mais de 300 cargos. Não são servidores em designação temporária (DTs). Para os DTs, formalizamos um pedido de renovação durante a transição. Na Saúde, fizemos o mesmo pedido, incluindo a permanência de todos os comissionados no Hospital Geral da cidade para manter a ordem. Mudamos a diretoria no dia seguinte, mas ainda há diversos cargos de coordenação, assistente técnico e administrativo, muitos na Educação e em outras áreas da prefeitura, todos mantidos pela gestão anterior (derrotada nas urnas)", disse o prefeito. 
O prefeito detalhou que a gestão anterior deixou até mesmo servidores em cargos de assessores e de direção, que compõem o alto escalão de um governo. "Há cargos comissionados de direção e assessores especiais de gabinete, por exemplo, que foram mantidos. Isso cria uma situação complexa, porque você chega ao ambiente de trabalho e muitos estão ali apenas para observar e sabem que não fazem parte do novo modelo de governança. É uma situação que eu ainda não tinha visto. Estou lidando com muita serenidade, tratando o caso com cuidado, conversando com todos, explicando, e aproveitando aqueles que naturalmente podem ser mantidos, com habilidade para conduzir isso", disse Lucas Scaramussa. 
"Pode ser que tenha sido uma questão orçamentária, e estamos investigando isso agora. Vamos agir com austeridade. Mas, sem dúvida, isso dificulta o início da gestão e o rearranjo inicial da máquina (pública)”, explicou o prefeito Lucas Scaramussa.
“Eu tenho uma tarefa agora, baseada no meu modelo, na minha forma de ser e de agir, que vai além de apenas nomear os meus. Antes disso, passei um dia conversando com as pessoas que serão exoneradas, lidando com essa situação com tranquilidade. Muitos já sabem, e alguns até me procuram dizendo: ‘Eu nem entendi’. Muitos estão, inclusive, pedindo exoneração por conta própria e afirmam: ‘Eu nem precisava fazer isso. Entendo que há outras pessoas para contribuir, que pensam e que ajudaram a construir um plano de governo com o qual eu não me conectei, que eu não construí’. Estou conduzindo tudo isso com muita austeridade”, declarou Lucas Scaramussa.

O que diz o ex-prefeito 

Para A Gazeta, o ex-prefeito Bruno Marianelli afirmou que o atual prefeito "falta com a verdade" ao declarar que ele nomeou servidores no último dia de mandato. Marianelli explicou que os servidores em cargos de confiança não foram exonerados porque não houve um pedido formal da equipe de transição do então prefeito eleito, Lucas Scaramussa. Segundo o ex-prefeito, os representantes de Scaramussa teriam informado à sua equipe que o prefeito eleito "iria precisar dos comissionados para dar seguimento".
"Desde a primeira reunião, solicitei que todas as demandas fossem feitas por escrito, né? Na primeira reunião, consta inclusive em ata, que a equipe de transição dele, né, informou que não havia nenhum direcionamento em relação aos comissionados. Isso foi na segunda quinzena de outubro. E assim permaneceu até o dia 24 de dezembro, né? Aliás, foram poucos secretários que participaram de reuniões de transição, não por nossa causa, mas por falta de indicação deles. Não só secretários, mas também pessoas que pudessem tratar das questões. Eles foram informados que a decisão seria exonerar apenas secretários e subsecretários. Disseram que iriam fazer um pedido, mas não fizeram. Isso também está registrado em ata, onde consta que eles não tinham direcionamento em relação aos comissionados", afirmou o ex-prefeito.

Como foi a eleição em Linhares

Lucas Scaramussa (Podemos) era deputado estadual quando disputou as eleições municipais de 2024 e foi eleito prefeito de Linhares com 52,92% dos votos. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 45.024 votos válidos, derrotando dois concorrentes. O principal adversário, o então prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), obteve 39,23% dos votos (33.372), enquanto Maurinho Rossoni (PL) ficou com 7,85% (6.679 votos).

Correção

04/01/2025 - 5:35
No texto inicial dessa reportagem, foi mencionado que o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, teria afirmado que o ex-prefeito, Bruno Marianelli, nomeou até secretário no último dia de governo. No entanto, o correto é que o atual prefeito disse que o ex-gestor teria nomeado um servidor em ato derradeiro do mandato. O texto foi corrigido.

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