O que diz o governo do ES sobre aumento da passagem do Transcol?

Tarifa do Sistema Transcol pode sofrer reajuste durante o mês de janeiro na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta perguntou à secretaria se há alguma possibilidade de a passagem não sofrer reajuste, mas não houve resposta. O possível aumento da passagem do Sistema Transcol será debatido ainda durante o mês de janeiro, mas ainda não há definição de data ou sobre a porcentagem do reajuste, de acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. A definição sobre o novo valor para andar de ônibus na Grande Vitória sairá de uma reunião do Conselho Tarifário, setor responsável pelo tema. De acordo com a Semobi, a reunião deve acontecer ainda durante este mês.perguntou à secretaria se há alguma possibilidade de a passagem não sofrer reajuste, mas não houve resposta.

A decisão de aumentar ou não a tarifa do Transcol costuma ser anunciada anualmente no primeiro mês do ano. Em 2024, a tarifa dos ônibus foi reajustada em 4,44%, passando a valer R$ 4,70 em dias de semana. Em anos anteriores, passou por reajustes de 2,5% a 16%.

No caso do Sistema Transcol, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informa anualmente que o realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de concessão, assinado em 2014. A tarifa costuma ser menor aos finais de semana e feriados, em comparação aos dias de semana.

Ainda de acordo com a Semobi, houve o reajuste de 13,98% de tarifas de ônibus intermunicipais - linhas que não integram o Sistema Transcol. A secretaria explicou que este reajuste é concedido pelo Conselho de Transporte Intermunicipal (CTI). O aumento da tarifa considerou, segundo a secretaria, as perdas inflacionárias dos últimos períodos.

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O setor teria pedido 32% de reajuste, mas considerando os custos de mão de obra, combustível, manutenção e peças, foi acordado o menor percentual possível, que mantém o nível da operação.

Aumento em outros Estados

Diferentemente da região metropolitana da Grande Vitória, o aumento da tarifa chegou a outros Estados do Brasil neste início de 2025. Na maior parte das cidades, o reajuste já entrou em vigor. Ao menos sete capitais começaram o ano com o aumento no preço da passagem.

O maior aumento foi em Florianópolis. As cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Belo Horizonte, Recife e Salvador também já anunciaram o reajuste. Vitória é, portanto, a única capital do Sudeste sem o reajuste em 2025.