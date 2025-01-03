Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Água Doce do Norte

Carro ficou destruído. Corpo foi encontrado no banco traseiro do veículo. Crédito: Leitor A Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após uma denúncia indicando a presença de um cadáver em um veículo queimado em uma estrada do município. Os policiais foram ao local e confirmaram a informação. A ossada da vítima estava localizada no banco traseiro do automóvel, sem ser possível identificar a pessoa.

Carro foi guinchado após perícia Crédito: Polícia Militar

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, obtido por A Gazeta, o veículo incendiado é um Peugeot modelo 2023, fabricado em 2022. O documento relata que um homem identificado como Evandro da Silva Paulino estaria circulando pela cidade com um carro de características semelhantes, levantando a hipótese de que a ossada encontrada no veículo carbonizado possa ser dele. Contudo, ainda não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima.

A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia. Após o procedimento, será liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A corporação esclareceu que o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação "são 10 dias, podendo ser prorrogado por requerimento dos peritos" e que, "em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)".