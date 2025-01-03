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Mistério

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Água Doce do Norte

Polícia foi acionada por populares sobre um carro completamente queimado e com uma ossada humana carbonizada no interior do veículo
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

03 jan 2025 às 17:34

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 17:34

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Água Doce do Norte
Carro ficou destruído. Corpo foi encontrado no banco traseiro do veículo. Crédito: Leitor A Gazeta
Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado na tarde desta sexta-feira (3), na zona rural de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após uma denúncia indicando a presença de um cadáver em um veículo queimado em uma estrada do município. Os policiais foram ao local e confirmaram a informação. A ossada da vítima estava localizada no banco traseiro do automóvel, sem ser possível identificar a pessoa.
Carro foi guinchado após perícia
Carro foi guinchado após perícia Crédito: Polícia Militar
Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, obtido por A Gazeta, o veículo incendiado é um Peugeot modelo 2023, fabricado em 2022. O documento relata que um homem identificado como Evandro da Silva Paulino estaria circulando pela cidade com um carro de características semelhantes, levantando a hipótese de que a ossada encontrada no veículo carbonizado possa ser dele. Contudo, ainda não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima.
A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia. Após o procedimento, será liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A corporação esclareceu que o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação "são 10 dias, podendo ser prorrogado por requerimento dos peritos" e que, "em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)".     

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou ainda que a população pode contribuir com a investigação com informações que "podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", informou a PC.

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