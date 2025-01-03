Isabelly Rossi Nascimento, de 18 anos, e Israel de França de Jesus, de 21, pais do bebê Heitor Crédito: Acervo pessoal

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRMES) informou que não chegou denúncia formal ao órgão sobre o caso, "mas, na medida em que ele se tornou público, o CRM-ES, por dever de ofício, vai instaurar sindicância para apurar o caso", comunicou. Acrescentou dizendo que "após a sindicância, se houver indício de falta ética, será aberto processo ético-profissional".

Hospital São Camilo, em Aracruz Crédito: Divulgação/Hospital São Camilo

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que "o setor de auditoria irá solicitar esclarecimentos sobre o atendimento prestado pela unidade".

Your browser does not support the audio element. CRM-ES vai instaurar sindicância para apurar morte de bebê em hospital de Aracruz

A Polícia Civil informou que Israel de França de Jesus, de 21 anos, pai do bebê morto, registrou o caso e a corporação "aguarda o resultado dos exames realizados pela Polícia Científica para dar prosseguimento às investigações e esclarecer os fatos", informou a corporação.

Morte de bebê após o parto

O bebê Heitor Rossi de França morreu cerca de uma hora após o nascimento, segundo os pais, Isabelly Rossi Nascimento, de 18 anos, e Israel de França de Jesus, de 21, que trabalha como repositor de supermercado. Eles relatam que a gestante deu entrada no Hospital São Camilo, em Aracruz, na noite do dia 27 de dezembro de 2024.

Isabelly Rossi Nascimento realizou um ensaio fotográfico quando grávida do pequeno Heitor Crédito: Acervo pessoal

Segundo os pais, a equipe médica insistiu no parto normal, mesmo com o pedido para a realização de uma cesariana. A decisão foi embasada nas orientações do médico que acompanhou o pré-natal, que havia alertado que a gestante possivelmente não teria condições anatômicas para realizar um parto normal.

Causa da morte de bebê

A certidão de óbito, emitida com base no Atestado de Óbito do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e obtida por A Gazeta, indica que a causa da morte da criança foi por hemorragia intracerebral e traumatismo craniano.

Documento aponta causa da morte de bebê Crédito: Certidão de Óbito

Os pais do bebê afirmam que, durante o que chamaram de "insistente tentativa de realizar o parto normal", a médica responsável pelo atendimento utilizou um fórceps obstétrico, uma espécie de extrator a vácuo, para tentar concluir o parto normal. Segundo os pais, o uso do instrumento teria causado ferimentos tanto na gestante quanto na cabeça do bebê, que, embora estivesse posicionado na posição correta, não conseguiu devido à falta de dilatação.

Angústia

“Nós chegamos por volta das 21h40 do dia 27 de dezembro. Fomos ao hospital porque ela estava com contrações, mas a equipe médica a liberou para voltar para casa. Quando chegamos em casa, ela jantou, tomou um banho quente e começou a sentir dores muito fortes. Foi quando ela me disse: ‘Amor, acho que estou em trabalho de parto’. Então, levei ela novamente para o hospital. Lá, tivemos que esperar bastante tempo, mais de duas horas, porque, segundo nos informaram, havia outra grávida em trabalho de parto. Quando finalmente a levaram para a sala de parto, já eram cerca de 2h ou 3h da manhã (do dia 28 de dezembro)”, conta Israel de França de Jesus, de 21 anos, pai do bebê Heitor.

“Levaram minha esposa para a sala de parto humanizado, e eu fiquei ao lado dela o tempo todo. Lá, a médica orientou que ela ficasse debaixo do chuveiro quente, enquanto minha esposa implorava por socorro, pedindo para que realizassem uma cesariana. No entanto, a médica insistia: ‘Não, mãe, você vai ter um parto normal'. Só que não dava para ter um parto normal, os médicos que atenderam ela durante a gestação diziam que ela não tinha passagem", detalhou Israel.

"E aí deixaram ela nessa sala. Quando foi por volta das 10h (do dia 28 de dezembro), ela já estava com 10 cm de dilatação completa, mas não tinha passagem. Mesmo assim, continuaram insistindo. Então, a médica perguntou se ela queria receber ocitocina na veia para aumentar as contrações. Minha esposa perguntou quais eram os efeitos desse medicamento, e a médica respondeu que ele só aumentaria as contrações, facilitando o nascimento do bebê. Com base nessa explicação, minha esposa autorizou", complementou.

"O tempo foi passando, e a médica disse que a ocitocina não estava fazendo efeito. Foi quando ela buscou um aparelho de sucção a vácuo. Perguntamos o que era aquilo, e ela explicou que era apenas para abrir a passagem da mãe, dizendo que o aparelho não encostaria na criança, não a machucaria nem a prejudicaria. No entanto, mesmo com a cabeça da criança já posicionada, não havia passagem suficiente. A médica insistia para que o bebê passasse, mas não tinha como, não havia passagem", detalhou Israel.

"Fazia um barulho durante esse procedimento, parecido com o estouro de uma champanhe, e saía muito sangue, muito sangue mesmo. Eu falei para a médica: ‘Moça, vai machucar minha esposa e meu filho’. Então, ela respondeu: ‘Não, pai, isso aqui é um procedimento padrão’", contou Israel de França de Jesus, pai do bebê morto.

"Quando ela (a médica) viu que o parto normal não seria possível, foi levada para a sala de parto cesariano. O menino nasceu, chorou, abriu os olhos. Após cortarem o cordão umbilical, a médica ficou preocupada, começou a chamar ajuda para que chamassem todos os médicos do hospital, e me pediram para sair da sala”, relatou.

Segundo o pai, os ultrassons e exames realizados durante a gestação não indicaram nenhuma alteração. “Estava tudo certo com a minha esposa e meu filho. E nós vamos acionar a Justiça. A gente quer justiça pelo meu filho”, disse o pai emocionado.

O que aconteceu após a morte do bebê

O corpo do menino foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Vitória, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No entanto, a equipe do SVO avaliou que o envio ao local não era adequado, pois a criança apresentava lesões na cabeça. Por esse motivo, o corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde foram identificados traumatismo craniano e hemorragia intracerebral como causas da morte do bebê.

No documento, consta que a mãe do bebê não apresentou intercorrências durante o pré-natal — que é o acompanhamento médico da gestante desde a confirmação da gravidez até o parto. A médica que assina descreve que o bebê faleceu com 40 minutos de vida. O documento também menciona que a mãe foi internada em trabalho de parto, "indicando cesariana devido à exaustão materna e parada de descida". Não há menção à tentativa duradora de parto normal.

Parte do documento em que médica mandou corpo de bebê para SVO Crédito: Divulgação

O documento relata que, durante a realização da cesariana, o bebê "nasceu rapidamente", em menos de 10 minutos, apresentando-se "hipotônico" (com flacidez muscular), "cianótico" (com coloração azulada ou arroxeada) e com choro fraco. Foi informado que houve a realização de estímulos — sem detalhar quais —, mas não houve resposta. Em seguida, foi realizado o clampeamento do cordão umbilical, um procedimento simples que consiste em pinçar o cordão umbilical do recém-nascido para permitir que parte do sangue contido no cordão e na placenta retorne ao bebê.

A médica relata no documento que o bebê nasceu com 3.770g. Ela informa que, após o nascimento, o recém-nascido foi colocado em um "berço aquecido" e recebeu VPP (Ventilação com Pressão Positiva), mas não houve melhora. Segundo o relato, o bebê apresentou "bradicardia" — condição em que o coração bate mais lentamente do que o normal —, "apneia" — distúrbio respiratório caracterizado por paradas na respiração — e "cianose". Diante disso, foram iniciadas tentativas de ressuscitação, descritas como "sem intercorrências, sem respostas", conforme escreveu a médica.

CRM-ES vai instaurar sindicância para apurar morte de bebê em hospital de Aracruz Crédito: Divulgação

Por fim, o documento menciona que foram administradas 10 doses de adrenalina, substância que geralmente promove o aumento do ritmo cardíaco, do metabolismo e da pressão arterial, na tentativa de ressuscitar o paciente. No campo destinado à hipótese diagnóstica, a médica incluiu a pergunta “cardiopatia congênita??”, referindo-se a uma condição caracterizada por anormalidades na função ou estrutura do coração presentes desde o nascimento do bebê.

CRM instaurar sindicância para apurar morte de bebê em hospital de Aracruz Crédito: Divulgação

A Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde de domingo (29 de dezembro), por volta das 16h, para recolher um corpo no Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Secretaria da Saúde (Sesa), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O corpo da vítima, um bebê recém-nascido, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Vitória, para a realização do exame cadavérico.

"Segundo informações do acionamento, o pai da criança registrou ocorrência na Delegacia, apontando possível negligência médica, com a alegação de que o parto teria ocorrido além do prazo ideal. A causa da morte só poderá ser confirmada após a conclusão dos exames", informou a Polícia Científica.

O que diz o hospital

Em nota, o Hospital São Camilo, de Aracruz, disse que lamenta a morte do bebê e que a equipe seguiu protocolos clínicos baseados no que chamou de "melhores práticas da literatura médica, para garantir a segurança da mãe e do bebê". O hospital disse que o caso está sendo analisando internamente e que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. A unidade divulgou duas notas à imprensa.

Primeira nota do Hospital São Camilo, em Aracruz Em nome do Hospital São Camilo, manifestamos nossa mais profunda solidariedade e respeito à família do bebê Heitor, que veio a óbito em nosso hospital, no dia 28 de dezembro de 2024. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a ética no cuidado prestado a nossos pacientes. A mãe do bebê foi admitida em trabalho de parto e, durante todo o processo, nossa equipe seguiu protocolos clínicos baseados nas melhores práticas da literatura médica, com o objetivo de garantir a segurança da mãe e do bebê. Após algumas horas de evolução no trabalho de parto, utilizando todos os recursos necessários e prerrogativas para o parto normal, a equipe observou a necessidade de intervenção e decidiu realizar uma cesariana. Infelizmente, apesar de todos os esforços realizados, o desfecho foi o que todos não desejavam: o falecimento do bebê. Entendemos o impacto emocional e a dor enfrentados pela família e nos colocamos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários sobre os procedimentos realizados. O caso está sendo analisado com a devida seriedade, e estamos aqui para garantir que todos os aspectos sejam avaliados com transparência. Mais uma vez, lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos nosso compromisso com a segurança, o acolhimento e o respeito em todas as etapas do cuidado prestado. Com respeito e solidariedade, Hospital São Camilo