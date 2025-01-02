Viatura da PC é incendiada em frente à delegacia de Barra de São Francisco

Em nota, a Polícia Civil informou que "todas as providências cabíveis foram tomadas em relação ao incidente ocorrido na noite do Réveillon, envolvendo uma tentativa de incêndio em uma viatura oficial estacionada em frente à delegacia".

Segundo a corporação, "os policiais civis que estavam de plantão foram prontamente alertados por populares sobre o princípio de incêndio e, com uma ação rápida e eficaz, controlaram as chamas, que não chegaram a causar danos significativos ao veículo. A atuação foi também favorecida pelas condições climáticas da ocasião (chuva)", informou a PC.