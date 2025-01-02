Viatura da PC é incendiada em frente à delegacia de Barra de São Francisco

Uma viatura da Polícia Civil foi incendiada em frente à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na última terça-feira (31). Nenhum suspeito foi preso.
Em nota, a Polícia Civil informou que "todas as providências cabíveis foram tomadas em relação ao incidente ocorrido na noite do Réveillon, envolvendo uma tentativa de incêndio em uma viatura oficial estacionada em frente à delegacia".
Segundo a corporação, "os policiais civis que estavam de plantão foram prontamente alertados por populares sobre o princípio de incêndio e, com uma ação rápida e eficaz, controlaram as chamas, que não chegaram a causar danos significativos ao veículo. A atuação foi também favorecida pelas condições climáticas da ocasião (chuva)", informou a PC.
A Polícia Civil detalhou que "a viatura, pertencente à Delegacia de Polícia de Mantenópolis (cidade vizinha a Barra de São Francisco), já se encontrava baixada para manutenção e permanece no local enquanto aguarda os trâmites necessários para o reparo. As investigações preliminares já estão em andamento para apurar os fatos e identificar o responsável pela tentativa de dano ao patrimônio público. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", informou a PC.