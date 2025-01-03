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Violência

Criminosos roubam 5 toneladas de pimenta em fazenda de Boa Esperança

Bandidos armados ameaçaram e agrediram as vítimas, durante o assalto na zona rural do município no Noroeste do Estado
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

03 jan 2025 às 11:36

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 11:36

Criminosos roubam 5 toneladas de pimenta em fazenda de Boa Esperança
Caminhão usado pelos suspeitos para fugir com cerca de 5 toneladas de pimenta-do-reino Crédito: Acervo pessoal
Uma família viveu momentos de tensão e medo sob a mira de bandidos armados durante um assalto ocorrido entre o fim da noite de quinta-feira (2) e a madrugada desta sexta-feira (3), em uma fazenda na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Os criminosos roubaram um caminhão carregado com cerca de cinco mil quilos – o equivalente a cinco toneladas – de pimenta-do-reino, além de outros veículos e uma pistola. Pela cotação atual, segundo o portal Campo Vivo, o quilo da pimenta está valendo R$ 30, um prejuízo estimado em R$ 150 mil.
De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da fazenda procurou a corporação na manhã desta sexta-feira (3) para comunicar o crime. “Ele relatou que, ao chegar em casa na noite anterior, foi rendido por homens encapuzados e armados. A vítima contou que foi agredida, amarrada e ameaçada pelos suspeitos, que exigiam saber onde estavam as armas. Quando a esposa do homem chegou ao local, também foi rendida e mantida presa em um cômodo da residência. Os suspeitos depredaram a casa e roubaram uma pistola calibre 380”, informou a corporação.
Ainda segundo relato do fazendeiro à PM, os criminosos o obrigaram a ir até o galpão da propriedade e dar partida em um caminhão-caçamba, que foi usado para transportar cerca de cinco toneladas de pimenta-do-reino e outros materiais. Além disso, os assaltantes roubaram uma caminhonete, uma motocicleta e a bateria do carro do encarregado da fazenda. “Após trancarem o homem na residência junto com a família, os suspeitos fugiram”, afirma a Polícia Militar.
A PM informou que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança segue investigando o roubo ocorrido e "está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos envolvidos no crime".
A corporação detalhou que a moto da vítima foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (03), na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança. "As equipes continuam realizando diligências para localizar os demais bens roubados. A população pode colaborar com a investigação através do Disque-Denúncia (181), um canal gratuito e disponível em todos os municípios do Estado para reportar irregularidades, ilegalidades ou fornecer informações que ajudem na elucidação de delitos", informou Polícia Civil.

Atualização

03/01/2025 - 12:49
Após a publicação do texto, a Polícia Civil enviou um posicionamento com mais detalhes do caso. A reportagem foi atualizada. 

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