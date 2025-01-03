Prefeitos e vereadores já empossados: as cidades contam com vocês

Vida nas cidades Crédito: Fernando Madeira

2025 entra pela porta com novos mandatos nas administrações municipais e novas legislaturas nas câmaras. Com prefeitos e vereadores já empossados, há muito a ser feito nessa que é a esfera mais próxima do dia a dia da população, na qual residem as demandas mais urgentes. É nas cidades que a vida acontece, é nas cidades que se mede a qualidade de vida da população.

Vila Velha, Cariacica e Na Grande Vitória , o clima é de continuidade, com os prefeitos reeleitos de Vitória Viana começando novos mandatos. Na Serra , o prefeito mudou, mas permanece o grupo político que o apoiou. O eleitor foi às urnas e aprovou essas gestões, sobretudo pelas entregas dos últimos quatro anos. A paisagem dessas cidades teve mudanças significativas nesse período, com obras importantes. A população, ao escolher a continuidade, mostra que quer mais.

Ajustes financeiros serão necessários, diante das incertezas de conjuntura. A aplicação da reforma tributária também será um desafio nos próximos anos, com perdas de receitas. As cidades vão ter de se reinventar, atraindo mais investimentos para aumentar a arrecação e, assim, conseguir oferecer serviços de qualidade em saúde, educação, infraestrutura urbana, lazer e cultura.

Sem deixar de lado o problema da segurança pública, que exigirá cada vez mais engajamento dos prefeitos com o governo estadual. E também a gestão do trânsito, com ações mais participativas das guardas municipais, para conter a carnificina que é testemunhada nas ruas e avenidas. Mais fiscalização, mais punição para quem comete infrações.