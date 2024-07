Depois de anos de bonança, prefeituras devem enfrentar aperto

A década tem sido de bonança financeira para os municípios em geral, inclusive os do Espírito Santo. No ano passado, as 78 prefeituras capixabas fecharam o ano com R$ 2,542 bilhões em caixa, pouco abaixo dos R$ 2,6 bi do ano anterior, o maior volume já registrado. Os cofres vêm bem recheados desde 2020, quando as sobras ficaram em R$ 1,2 bi. Para efeito de comparação, em 2015 a disponibilidade geral foi de R$ 53,2 milhões (todos os valores corrigidos pela inflação). Os dados são do anuário Finanças dos Municípios Capixabas.