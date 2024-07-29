VLI pede autorização para exportar milho para a China pelo ES

A VLI, companhia especializada em operações logísticas, pediu autorização ao Ministério da Agricultura
para começar a exportar milho para a China utilizando o Terminal de Produtos Diversos (TPD) do Porto de Tubarão, em Vitória. Por se tratar de um gigantesco mercado consumidor de alimentos, a demanda esperada é bastante alta, ampliando o movimento de cargas em território capixaba. O Brasil é o terceiro maior produtor do cereal do mundo (115 milhões de toneladas são esperados para este ano), ficando atrás apenas de Estados Unidos (387 milhões de toneladas) e da própria China (277 milhões de toneladas).
A VLI já movimenta milho por Tubarão, mas para o mercado europeu. A solicitação para exportar para a China se dá neste momento porque o gigante asiático só liberou a importação de milho brasileiro em 2022. Para o mercado chinês, pelo TPD, a VLI exporta soja e farelo de soja. A companhia também solicitou a liberação para o Terminal Portuário São Luís (MA) e para o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (SE).