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Comércio internacional

VLI pede autorização para exportar milho para a China pelo ES

A solicitação se dá neste momento porque o gigante asiático só liberou a importação de milho brasileiro em 2022

Públicado em 

29 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto de Tubarão
Operação do Porto de Tubarão, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A VLI, companhia especializada em operações logísticas, pediu autorização ao Ministério da Agricultura para começar a exportar milho para a China utilizando o Terminal de Produtos Diversos (TPD) do Porto de Tubarão, em Vitória. Por se tratar de um gigantesco mercado consumidor de alimentos, a demanda esperada é bastante alta, ampliando o movimento de cargas em território capixaba. O Brasil é o terceiro maior produtor do cereal do mundo (115 milhões de toneladas são esperados para este ano), ficando atrás apenas de Estados Unidos (387 milhões de toneladas) e da própria China (277 milhões de toneladas).

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A VLI já movimenta milho por Tubarão, mas para o mercado europeu. A solicitação para exportar para a China se dá neste momento porque o gigante asiático só liberou a importação de milho brasileiro em 2022. Para o mercado chinês, pelo TPD, a VLI exporta soja e farelo de soja. A companhia também solicitou a liberação para o Terminal Portuário São Luís (MA) e para o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (SE).
Inaugurado nos anos 90, o TPD foi fundamental para a consolidação do Corredor Centro-Leste, complexo ferroviário (Vitória-Minas e Centro-Atlântica) e portuário responsável por escoar parte da safra de grãos do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Também por ali chegam toneladas de fertilizantes. Se a autorização para a operação da VLI for dada, o Espírito Santo vai recuperar parte do terreno na exportação de produtos do agro que perdeu nos últimos anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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