Volta dos cruzeiros marítimos adiada: turismo no ES tem pressa

Porto de Vitória recebeu primeiro navio de turismo após três anos em 2022 Crédito: Porto de Vitória

Em entrevista à coluna de Abdo Filho, o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, Idalberto Moro, informou que o adiamento se deu porque as licenças da SPU (Superintendência de Patrimônio da União) e da Antaq (Agência Nacional dos Transportes Aquaviários) não saíram em tempo hábil. "Vai ficar para a próxima temporada. Tudo dando certo, faremos o teste em novembro ou dezembro (de 2025)", adiantou.

Por consequência, a previsão de paradas recorrentes de embarcações ficou para o verão de 2026/27.

Sem as licenças, a Fecomércio não iniciou ainda as obras do atracadouro, em em uma área do Hotel Senac Ilha do Boi, das lanchas que farão o transporte dos passageiros do navio (que ficará ancorado na entrada da Baía de Vitória) para terra firme. Serão investidos R$ 3 milhões.

Uma obra que vai colocar o Espírito Santo no mapa dos cruzeiros marítimos, um mercado turístico que vem sendo incrementado nos últimos anos pelas viagens temáticas com artistas. Não é razoável que um Estado tão bem localizado na costa brasileira fique tanto tempo de costas para esses eventos.

O Porto de Vitória já chegou a ter mais de 31 paradas em uma única temporada de cruzeiros, em 2011. Contudo, os navios ficaram bem maiores, hoje chegam a levar 4,5 mil passageiros, o que inviabilizou a entrada na Baía de Vitória. Em dezembro de 2022, após três anos sem embarcações turísticas atracadas, a Capital recebeu o Ocean Explorer, com 98 passageiros de 15 países e 82 tripulantes.