Agronegócio comemora o presente e o futuro no ES

Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES Crédito: Abdo Filho

O secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, em entrevista ao colunista Abdo Filho , comemorou o êxito do agro neste ano: "Pela primeira vez na história o agronegócio está com 33% de participação no total exportado pelo Estado, e olha que aqui temos muito minério e pelotas de ferro".

O café foi o protagonista. Foi US$ 1,98 bilhão em vendas, 60% do total de produtos do agro exportados de janeiro a novembro. A contabilização do período: 6,6 milhões de sacas de conilon, 491,1 mil sacas (equivalente) de solúvel e 657,3 mil de arábica, chegando a 7,75 milhões ao todo.

Um episódio que mostra o peso de uma cadeia logística moderna e eficiente: para a produção do agronegócio ser comercializada para o mundo, a infraestrutura portuária precisa corresponder. Felizmente, os resultado recorde do agronegócio entre janeiro e novembro deste ano mostra que as coisas funcionaram. E em 2025, diante das expectativas de investimentos no agronegócio, espera-se que as exportações não encontrem gargalos.