Agronegócio comemora o presente e o futuro no ES

Se 2024 está sendo o ano em que o agronegócio bateu recordes no Espírito Santo, com as exportações alcançando os R$ 20,2 bilhões em negócios com 123 países, o ano de 2025 também promete bons frutos, com as boas expectativas de safras dos produtos agrícolas cultivados em terras capixabas.
O secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, em entrevista ao colunista Abdo Filho, comemorou o êxito do agro neste ano: "Pela primeira vez na história o agronegócio está com 33% de participação no total exportado pelo Estado, e olha que aqui temos muito minério e pelotas de ferro".
O café foi o protagonista. Foi US$ 1,98 bilhão em vendas, 60% do total de produtos do agro exportados de janeiro a novembro. A contabilização do período: 6,6 milhões de sacas de conilon, 491,1 mil sacas (equivalente) de solúvel e 657,3 mil de arábica, chegando a 7,75 milhões ao todo.
O Espírito Santo é responsável por 70% da produção de conilon no país e viu as exportações crescerem diante da escassez de conilon no mercado internacional. Mas, vale lembrar, que esse contexto favorável encontrou um desafio nos portos capixabas, quando representantes do setor no Estado se uniram aos exportadores de rochas ornamentais para reivindicar melhores condições de infraestrutura no Porto de Vitória.
Um episódio que mostra o peso de uma cadeia logística moderna e eficiente: para a produção do agronegócio ser comercializada para o mundo, a infraestrutura portuária precisa corresponder. Felizmente, os resultado recorde do agronegócio entre janeiro e novembro deste ano mostra que as coisas funcionaram. E em 2025, diante das expectativas de investimentos no agronegócio, espera-se que as exportações não encontrem gargalos.
É para comemorar feitos como esse que tanto batemos na tecla dos investimentos em infraestrutura: rodovias mais modernas e seguras, mais ferrovias, mais portos. Tudo para que o Espírito Santo consiga sucesso no comércio exterior, com o agronegócio capixaba aproveitando cada vez mais as oportunidades.