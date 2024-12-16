Ferrovia em marcha lenta é atraso para o Espírito Santo

A maior preocupação do vice-governador é com as desapropriações, um processo que já deveria estar em andamento. "A ferrovia vai passar por cidades muito adensadas, caso de Viana, Vila Velha e Cariacica, sem a DUT, não se pode fazer nada para preservar a área do traçado", lamentou. Pelo cronograma original, o prazo para as 739 desapropriações seria em julho de 2025. Logo ali. E, de acordo com Ferraço, os estudos ambientais já estão prontos.