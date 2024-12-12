Morte de jovem em Cariacica precisa sensibilizar quem se arrisca no 'grau' de moto

As autoridades de trânsito nos âmbitos municipais e estadual até realizam fiscalizações periódicas principalmente na Grande Vitória, há registro de prisões e apreensões nos últimos anos, mas não conseguem inibir esse comportamento. Quanto mais blitze, melhor, é claro. É a repressão, com a presença do Estado nas ruas, que pode colocar um freio a essa afronta às leis de trânsito. O "grau" é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, é preciso apelar também para a sensibilidade desses motociclistas, que veem no "grau" um ato de rebeldia. Circular de moto já coloca esses condutores em vulnerabilidade, mesmo aqueles que se preocupam com a segurança e a prudência. A realização de manobras tão arriscadas é uma emoção passageira, que pode se transformar em uma tristeza que será carregada por toda a vida. Isso, se ela própria não for perdida.