Jovens são presos e motos são apreendidas em "rolezinhos" na Grande Vitória

Jovens foram presos após participarem dos chamados "rolezinhos", quando um grupo trafega em motos fazendo manobras arriscadas e gera barulho com escapamentos modificados

Cinco jovens, com idades entre 20 e 25 anos, foram levados para delegacias da Grande Vitória por adulteração em veículos, velocidade incompatível ou por suspeita de participação em "rolezinhos" de motos - quando motociclistas se unem para uma espécie de passeio, causando barulho e muitas vezes cometendo infrações de trânsito. O barulho da moto, alvo de reclamação de moradores, é causado após a troca parcial ou total do escapamento original do veículo. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram dezenas de motociclistas passando por um trecho do bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra. O barulho incomoda moradores e coloca em risco quem passa pelos locais escolhidos pelos motociclistas.

Ao todo, considerando todas as ocorrências registradas na segunda-feira (25):

5 jovens foram levados para delegacias na Grande Vitória

3 deles foram presos e encaminhados ao presídio por suspeita de participação em "rolezinho" ou por trafegar em velocidade incompatível

Um foi preso por adulteração da moto

Um outro, suspeito de trafegar em velocidade incompatível, foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC)

No bairro Santo Antônio, em Cariacica, a Polícia Militar identificou um encontro de motociclistas por volta das 14h45 de segunda-feira (25), dia de Natal. A informação inicial era que o grupo estava empinando motos e incomodando os moradores da região. Quando os militares chegaram ao bairro, de acordo com o boletim de ocorrência, os motociclistas tentaram fugir. Um motociclista, porém, foi abordado com a placa adulterada e coberta com um gorro de Papai Noel. A PM constatou com as informações da placa original que a moto estava com uma cor diferente da informada no documento. O indivíduo que guiava a moto conseguiu fugir correndo, e a moto foi encaminhada para a delegacia.

Moradores reclamam de "rolezinho" de motos em cidades da Grande Vitória. (Leitor A Gazeta)

As prisões aconteceram durante a tarde de segunda (25) em Vila Velha e Cariacica. Primeiro na Praia da Costa, onde a Guarda Municipal de Vila Velha encontrou por volta das 15h45 uma moto com uma letra e um número tampados com fita adesiva preta. O condutor, identificado no boletim de ocorrência como Thierry Silva Soares Salino, não tem carteira de habilitação. Por esse motivo, a moto foi recolhida, e o jovem foi detido. Thierry nasceu no dia 25 de dezembro de 2003 e foi preso no mesmo que completou 20 anos.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por adulteração de veículo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Em nota, a Guarda Municipal informou que Thierry não é suspeito de participar de "rolezinhos".

Mais tarde, por volta das 16h50, a Polícia Militar esteve no bairro Santana, em Cariacica, onde havia um novo "rolezinho". O boletim de ocorrência detalha que os motociclistas estavam "gerando perigo" e "trafegando em velocidade incompatível". A PM tentou abordar alguns indivíduos suspeitos, sendo que um deles, identificado como Murilo Alves da Silva, sofreu um acidente e caiu no chão. O jovem de 25 anos teria, segundo a polícia, participado do "rolezinho". A moto dele foi conduzida para um pátio, e Murilo foi preso.

A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre o procedimento adotado com o jovem. A corporação, porém, informou que Murilo não foi o único levado para a delegacia. Foram quatro ao todo:

Um homem de 21 anos foi autuado em flagrante por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).



foi autuado em flagrante por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Dois indivíduos, de 20 e 25 anos , foram autuados em flagrante por participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).



, foram autuados em flagrante por participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Um quarto indivíduo, de 21 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano, mas foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.



A reportagem procurou as prefeituras das cidades em que há alguma reclamação a respeito. Perguntamos o que tem sido feito pelas prefeituras e guardas municipais para que o problema não aconteça ou que seja amenizado. O texto será atualizado assim que houver algum retorno.

O que diz a Prefeitura de Cariacica

A Secretaria de Defesa Social informou que a Guarda Municipal conta com agentes que fazem o patrulhamento ostensivo, além de atuar em diversos pontos estratégicos da cidade e apoiar operações deste tipo. Os agentes atuam a pé e em viaturas em ocorrências de proteção aos munícipes, entidades, serviços, patrimônio, além de garantir a preservação da segurança da ordem e eventos, parques, escolas, patrulhamento nas ruas e campanhas educativas. A Gerência de Trânsito da Semdefes acrescenta que manobras perigosas, adulterações de placas, retrovisores e canos de descarga das motos configuram-se como infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de apreensão e suspensão do direito de pilotar a moto.

O que diz a Prefeitura de Vila Velha

Neste ano a Guarda Municipal de Vila Velha realizou três “Operações Rolezinho” que culminou na apreensão de 64 motos. As operações aconteceram nos bairros Vale Encantado, Boa Vista e Praia da Costa, na descida da Terceira Ponte. Durante as operações vários autos de infração foram confeccionados, por exemplo, em ocasiões em que as motos estavam com a placa "sem visibilidade" ou com característica alterada. Do dia 13 ao dia 22 de dezembro, a GMVV recuperou 17 veículos com restrição de furto ou roubo. Além disso, duas submetralhadoras foram apreendidas durante as abordagens dos agentes.

Na tarde de domingo (25), a Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu uma moto com a placa onde o condutor havia tampado algumas letras com uma fita preta. A equipe realizava o patrulhamento na orla quando avistou a moto. Os números suprimidos chamaram atenção dos agentes. O condutor não era habilitado. O caso foi encaminhado à delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda, no entanto, informou que não é possível afirmar que Thierry participava de eventos como "rolezinho".

O que diz a Prefeitura da Serra

A Guarda Civil Municipal da Serra recebeu a informação que dezenas de motociclistas estariam trafegando em grupo pela região de Serra Sede e adjacências. Prontamente, duas equipes especializadas da Guarda foram enviadas ao local. Ao visualizar as equipes, o grupo, de aproximadamente 100 motociclistas, fugiu. Foram realizadas rondas ostensivas nas regiões, mas eles não foram localizados.

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Defesa Social, informa que o município atua em operações integradas com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal em relação às conduções irregulares de motocicletas. A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) trabalham em conjunto a fim de controlar esse problema e realizar a prevenção com objetivo de diminuir os casos.

Barulho de escapamento | Por que é errado? O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que os veículos tenham as características originais. Quando o silenciador do escapamento de uma moto é retirado ou alterado, há uma situação irregular, que está prevista no artigo 230, Inciso XI, do CTB. Trata-se de uma infração grave, que resulta na retirada de cinco pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23.

