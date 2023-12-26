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Reclamação antiga

Motos empinadas e ronco de motores: 'rolezinho' termina em prisões no ES

Jovens foram presos após participarem dos chamados "rolezinhos", quando um grupo trafega em motos fazendo manobras arriscadas e gera barulho com escapamentos modificados

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2023 às 10:23
Cinco jovens, com idades entre 20 e 25 anos, foram levados para delegacias da Grande Vitória por adulteração em veículos, velocidade incompatível ou por suspeita de participação em "rolezinhos" de motos - quando motociclistas se unem para uma espécie de passeio, causando barulho e muitas vezes cometendo infrações de trânsito. O barulho da moto, alvo de reclamação de moradores, é causado após a troca parcial ou total do escapamento original do veículo. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram dezenas de motociclistas passando por um trecho do bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra. O barulho incomoda moradores e coloca em risco quem passa pelos locais escolhidos pelos motociclistas.
Ao todo, considerando todas as ocorrências registradas na segunda-feira (25):
  • 5 jovens foram levados para delegacias na Grande Vitória
  • 3 deles foram presos e encaminhados ao presídio por suspeita de participação em "rolezinho" ou por trafegar em velocidade incompatível
  • Um foi preso por adulteração da moto
  • Um outro, suspeito de trafegar em velocidade incompatível, foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC)
No bairro Santo Antônio, em Cariacica, a Polícia Militar identificou um encontro de motociclistas por volta das 14h45 de segunda-feira (25), dia de Natal. A informação inicial era que o grupo estava empinando motos e incomodando os moradores da região. Quando os militares chegaram ao bairro, de acordo com o boletim de ocorrência, os motociclistas tentaram fugir. Um motociclista, porém, foi abordado com a placa adulterada e coberta com um gorro de Papai Noel. A PM constatou com as informações da placa original que a moto estava com uma cor diferente da informada no documento. O indivíduo que guiava a moto conseguiu fugir correndo, e a moto foi encaminhada para a delegacia.
Moradores reclamam de
Moradores reclamam de "rolezinho" de motos em cidades da Grande Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
As prisões aconteceram durante a tarde de segunda (25) em Vila Velha e Cariacica. Primeiro na Praia da Costa, onde a Guarda Municipal de Vila Velha encontrou por volta das 15h45 uma moto com uma letra e um número tampados com fita adesiva preta. O condutor, identificado no boletim de ocorrência como Thierry Silva Soares Salino, não tem carteira de habilitação. Por esse motivo, a moto foi recolhida, e o jovem foi detido. Thierry nasceu no dia 25 de dezembro de 2003 e foi preso no mesmo que completou 20 anos.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por adulteração de veículo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Em nota, a Guarda Municipal informou que Thierry não é suspeito de participar de "rolezinhos".
Mais tarde, por volta das 16h50, a Polícia Militar esteve no bairro Santana, em Cariacica, onde havia um novo "rolezinho". O boletim de ocorrência detalha que os motociclistas estavam "gerando perigo" e "trafegando em velocidade incompatível". A PM tentou abordar alguns indivíduos suspeitos, sendo que um deles, identificado como Murilo Alves da Silva, sofreu um acidente e caiu no chão. O jovem de 25 anos teria, segundo a polícia, participado do "rolezinho". A moto dele foi conduzida para um pátio, e Murilo foi preso.
A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre o procedimento adotado com o jovem. A corporação, porém, informou que Murilo não foi o único levado para a delegacia. Foram quatro ao todo:
  • Um homem de 21 anos foi autuado em flagrante por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
  • Dois indivíduos, de 20 e 25 anos, foram autuados em flagrante por participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
  • Um quarto indivíduo, de 21 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano, mas foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A reportagem procurou as prefeituras das cidades em que há alguma reclamação a respeito. Perguntamos o que tem sido feito pelas prefeituras e guardas municipais para que o problema não aconteça ou que seja amenizado. O texto será atualizado assim que houver algum retorno.

O que diz a Prefeitura de Cariacica

A Secretaria de Defesa Social informou que a Guarda Municipal conta com agentes que fazem o patrulhamento ostensivo, além de atuar em diversos pontos estratégicos da cidade e apoiar operações deste tipo. Os agentes atuam a pé e em viaturas em ocorrências de proteção aos munícipes, entidades, serviços, patrimônio, além de garantir a preservação da segurança da ordem e eventos, parques, escolas, patrulhamento nas ruas e campanhas educativas. A Gerência de Trânsito da Semdefes acrescenta que manobras perigosas, adulterações de placas, retrovisores e canos de descarga das motos configuram-se como infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de apreensão e suspensão do direito de pilotar a moto.

O que diz a Prefeitura de Vila Velha

Neste ano a Guarda Municipal de Vila Velha realizou três “Operações Rolezinho” que culminou na apreensão de 64 motos. As operações aconteceram nos bairros Vale Encantado, Boa Vista e Praia da Costa, na descida da Terceira Ponte. Durante as operações vários autos de infração foram confeccionados, por exemplo, em ocasiões em que as motos estavam com a placa "sem visibilidade" ou com característica alterada. Do dia 13 ao dia 22 de dezembro, a GMVV recuperou 17 veículos com restrição de furto ou roubo. Além disso, duas submetralhadoras foram apreendidas durante as abordagens dos agentes.
Na tarde de domingo (25), a Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu uma moto com a placa onde o condutor havia tampado algumas letras com uma fita preta. A equipe realizava o patrulhamento na orla quando avistou a moto. Os números suprimidos chamaram atenção dos agentes. O condutor não era habilitado. O caso foi encaminhado à delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda, no entanto, informou que não é possível afirmar que Thierry participava de eventos como "rolezinho".

O que diz a Prefeitura da Serra

A Guarda Civil Municipal da Serra recebeu a informação que dezenas de motociclistas estariam trafegando em grupo pela região de Serra Sede e adjacências. Prontamente, duas equipes especializadas da Guarda foram enviadas ao local. Ao visualizar as equipes, o grupo, de aproximadamente 100 motociclistas, fugiu. Foram realizadas rondas ostensivas nas regiões, mas eles não foram localizados.
A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Defesa Social, informa que o município atua em operações integradas com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal em relação às conduções irregulares de motocicletas. A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) trabalham em conjunto a fim de controlar esse problema e realizar a prevenção com objetivo de diminuir os casos.

Barulho de escapamento | Por que é errado?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que os veículos tenham as características originais. Quando o silenciador do escapamento de uma moto é retirado ou alterado, há uma situação irregular, que está prevista no artigo 230, Inciso XI, do CTB. Trata-se de uma infração grave, que resulta na retirada de cinco pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23.

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