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Na noite de Natal

Corpo de homem é encontrado no meio de mata em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil, o corpo não apresentava sinais de violência e nem ferimentos por armas brancas ou de fogo

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 16:38

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

25 dez 2023 às 16:38
Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Caso foi registrado na DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite de domingo (24), no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, um morador seguia por uma mata existente no bairro para se banhar em uma das lagoas da região quando, após sentir um forte odor, encontrou o corpo no local.
De acordo com a Polícia Civil (PCES), o corpo foi encontrado por volta de 18h30 e não aparentava sinais de violência ou outros ferimentos oriundos de armas brancas ou armas de fogo.
Por meio de nota, a PC informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver, e o procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homícidio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, onde serão divulgados os resultados os exames. “O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação e realização de exame cadáverico, visando determinar a causa da morte”, divulgou a corporação, por nota.
Ainda conforme a PC, até a publicação desta reportagem, nenhum familiar ou amigo se apresentou ao DHPP ou ao DML para reconhecimento do corpo.

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