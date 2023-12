Corpo de homem é encontrado no meio de mata em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil, o corpo não apresentava sinais de violência e nem ferimentos por armas brancas ou de fogo

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite de domingo (24), no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, um morador seguia por uma mata existente no bairro para se banhar em uma das lagoas da região quando, após sentir um forte odor, encontrou o corpo no local.