Marido é preso após matar esposa em churrasco de Natal em São Mateus

Nota da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Científica (PCIES) foi acionada na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 09h43, para recolhimento de um corpo do sexo feminino no Hospital UMI em Jaguaré, no Centro do municipio. Segundo Informações repassadas pela equipe médica, a vítima faleceu devido um ferimento no braço por arma branca e trauma na região occipital, porém não consta o local. O corpo da vítima, uma mulher de 69 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.



A Polícia Civil informa que o suspeito, de 68 anos, conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicidio). Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.