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Feminicídio

Marido é preso após matar esposa em churrasco de Natal em São Mateus

Testemunhas relataram que casal iniciou uma discussão após a vítima ter conhecimento de que o marido havia 'cantado' uma mulher na festa, na noite de domingo (24)

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 13:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 dez 2023 às 13:31
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Marido é preso após matar esposa em churrasco de Natal em São Mateus
Uma mulher de 69 anos foi esfaqueada e morta pelo marido durante uma discussão que ocorreu em um churrasco em família para celebrar o Natal em um sítio na localidade de Córrego Cerejeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (24). Segundo a Polícia Militar, Dulcineia Segantini Linhares foi socorrida, mas chegou ao hospital já sem vida. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso e autuado em flagrante por feminicídio.
Testemunhas relataram aos policiais, no local onde aconteceu o crime, que o homem fez algumas 'cantadas' a uma vizinha durante o evento, e foi chamado a atenção pelos familiares. Dulcineia teria tomado conhecimento da situação, em seguida, quando o casal teve um desentendimento.
Depois disso, o indivíduo acabou pegando uma faca e desferiu um golpe contra a companheira, que foi corrida pelo filho e levada a um hospital de Jaguaré, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi detido pela PM e depois encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 68 anos foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
Segundo informações da equipe médica, Dulcineia faleceu devido um ferimento no braço causado pela faca e também por um trauma na região da cabeça. O corpo da vítima está sendo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Nota da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Científica (PCIES) foi acionada na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 09h43, para recolhimento de um corpo do sexo feminino no Hospital UMI em Jaguaré, no Centro do municipio. Segundo Informações repassadas pela equipe médica, a vítima faleceu devido um ferimento no braço por arma branca e trauma na região occipital, porém não consta o local. O corpo da vítima, uma mulher de 69 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 68 anos, conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicidio). Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

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